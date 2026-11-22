La actividad fue encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y coordinada a través de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas (JRFPFFAA) y el Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas.

HATO MAYOR.– Más de 2,000 personas recibieron servicios médicos, medicamentos y asistencia social durante una jornada cívico-social organizada por el Ministerio de Defensa (MIDE) en la provincia Hato Mayor, con el propósito de mejorar las condiciones de salud y bienestar de militares activos, pensionados, familiares y miembros de la comunidad.

La actividad fue encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y coordinada a través de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas (JRFPFFAA) y el Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas.

CONSULTAS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS

El operativo se desarrolló en la Escuela Primaria Juan Pablo Duarte, donde los asistentes recibieron consultas médicas especializadas, servicios odontológicos, evaluaciones preventivas y medicamentos gratuitos.

Fernández Onofre destacó que esta representa la tercera jornada de esta naturaleza realizada por el Ministerio de Defensa en Hato Mayor y reafirmó el compromiso de las Fuerzas Armadas con las comunidades más vulnerables.

Asimismo, anunció que espera llevar nuevamente a la provincia, durante 2027, el concierto patriótico «Dominicana es mi Patria».

ASISTENCIA A MILITARES RETIRADOS Y ADULTOS MAYORES

A través de la Junta de Retiro fueron entregadas sillas de ruedas, andadores, bastones, muletas y otros dispositivos para personas con dificultades de movilidad.

También se distribuyeron kits médicos con tensiómetros, oxímetros y termómetros, canastillas para adultos mayores y mujeres embarazadas, además de alimentos suministrados con el respaldo de los Comedores Económicos del Estado.

La gobernadora provincial, Maribel Simón, agradeció al ministro por mantener la asistencia a Hato Mayor y reconoció la labor del personal médico y militar.

PARTICIPACIÓN DE OTRAS INSTITUCIONES

La jornada contó con la participación de la Hispanic American Police Command Officers Association (HAPCOA), el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y otras entidades.

También estuvieron presentes autoridades civiles y militares, entre ellas el presidente de la Junta de Retiro, general de brigada Pablo Roberto Jiménez Sánchez, y el director del Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas, general de brigada médico Tomás R. Brache Ovalles.

Durante el encuentro, Fernández Onofre recibió un reconocimiento de las autoridades provinciales por las acciones de asistencia médica y social desarrolladas en beneficio de los habitantes de Hato Mayor.

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