Minería crece 17.9 % y fortalece su aporte a la economía de RD

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SANTO DOMINGO. – El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, destacó el aporte de la minería al crecimiento económico de la República Dominicana, luego de que el sector registrara una expansión interanual de 17.9 % en septiembre de 2026, convirtiéndose en la segunda actividad productiva de mayor crecimiento durante ese mes.

El funcionario resaltó que el desempeño de la actividad minera reafirma su importancia para la generación de divisas, los ingresos fiscales, la inversión extranjera y la creación de empleos de calidad, en un contexto de expansión de la economía nacional.

De acuerdo con las cifras citadas por Santos, la economía dominicana creció un 5.6 % en septiembre y acumuló una expansión de 4.6 % durante los primeros nueve meses de 2026. En ese mismo período, la minería registró un crecimiento acumulado de 5.2 %.

MAYOR EXTRACCIÓN IMPULSA EL SECTOR

Santos explicó que el crecimiento de la minería estuvo asociado al aumento de los volúmenes de extracción de oro, plata y materiales utilizados en la construcción, lo que contribuyó a fortalecer el desempeño de esta actividad dentro de la estructura productiva nacional.

“Esto demuestra que la minería sigue siendo uno de los pilares de nuestra economía”, expresó el ministro, al señalar que sus beneficios trascienden la producción de minerales y se extienden a las exportaciones, la captación de recursos para el Estado y la generación de puestos de trabajo.

Uno de los principales indicadores de ese aporte es el comportamiento de las exportaciones de oro en bruto, que alcanzaron los US$2,392.5 millones entre enero y septiembre de 2026, para un incremento interanual de 49.8 %.

Estos resultados consolidan al oro como uno de los principales productos de exportación dominicanos y una fuente importante de entrada de divisas al país.

SALARIOS POR ENCIMA DEL PROMEDIO NACIONAL

El ministro también destacó la contribución de la minería al mercado laboral, al señalar que, según datos de la Tesorería citados por él, el sector registra un salario promedio mensual de RD$78,000, equivalente al doble de la media nacional, estimada en RD$39,000.

Santos sostuvo que la actividad minera también genera oportunidades económicas mediante la contratación de bienes y servicios nacionales, favoreciendo los encadenamientos productivos y la participación de empresas locales en las operaciones vinculadas a esta industria.

A su juicio, estos efectos contribuyen a dinamizar las economías de las comunidades relacionadas con la explotación minera y amplían el impacto de la actividad más allá de las empresas directamente dedicadas a la extracción.

INVERSIÓN EXTRANJERA Y REFORMA DE LA LEY MINERA

En materia de inversión, el sector captó US$420.6 millones de inversión extranjera directa al cierre del segundo trimestre de 2026, según los datos ofrecidos por el funcionario.

El ministro indicó que el Gobierno trabaja en la actualización de la Ley Minera núm. 146-71, con el objetivo de modernizar el marco regulatorio y adecuarlo a los desafíos actuales de la industria, incluidos los aspectos ambientales, fiscales y sociales.

La iniciativa busca fortalecer la seguridad jurídica y establecer condiciones que permitan desarrollar la actividad bajo reglas acordes con las necesidades actuales del país.

Santos reiteró que la meta es avanzar hacia una minería responsable, capaz de convertir el potencial geológico dominicano en mayores exportaciones, inversiones y empleos de calidad, al tiempo que contribuya al desarrollo económico y social de la República Dominicana.

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