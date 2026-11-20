BOGOTÁ.– Miles de colombianos salieron este jueves a las calles de las principales ciudades del país para protestar contra las políticas del presidente Abelardo de la Espriella, en el primer paro nacional desde su llegada al poder, con especial rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico que se debate en el Congreso.

La jornada comenzó en Bogotá alrededor de las 10:30 de la mañana (15:30 GMT), con movilizaciones en distintos puntos de la capital, entre ellos la carrera Séptima, una de las principales arterias que conecta el norte con el centro de la ciudad.

Las manifestaciones fueron encabezadas por sindicatos, trabajadores del sector salud y representantes del magisterio nacional, quienes marcharon con banderas colombianas, altavoces y vehículos equipados con sistemas de sonido. Las protestas también se extendieron a otras ciudades del territorio colombiano.

RECHAZO A LA REFORMA ECONÓMICA

El dirigente sindical Fabio Arias, miembro de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), calificó de positivo el inicio de la jornada y afirmó que el propósito principal es impedir la aprobación de la Ley de Rescate Económico y el ajuste fiscal propuesto por el Ejecutivo.

Arias acusó al Gobierno de vulnerar derechos sociales, afectar la soberanía y desmontar aspectos del Estado social de derecho y del acuerdo de paz firmado con las FARC.

El proyecto de Ley de Rescate Económico, actualmente en trámite legislativo, busca contener el crecimiento de la deuda pública y fortalecer las finanzas estatales mediante recortes en diferentes partidas presupuestarias y aumentos de impuestos.

El senador opositor Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, sostuvo que las movilizaciones buscan detener la reforma y la denominada contrarreforma agraria. También advirtió que, si el Gobierno no abre espacios de diálogo, los sectores convocantes podrían impulsar un paro general que paralice el país.

OTRAS RECLAMACIONES SOCIALES

Entre los motivos de inconformidad figuran las críticas a la solicitud de asistencia al Fondo Monetario Internacional (FMI), las posiciones del Ejecutivo sobre el derecho a la interrupción del embarazo, la censura de obras en el Museo Nacional y las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos.

Los sindicatos y partidos opositores también cuestionan la nueva Ley de Protesta Social, por considerar que amplía las restricciones a las manifestaciones y facilita la intervención policial frente a los bloqueos de vías.