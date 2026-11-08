Miguel Vargas asegura que el Gobierno incumple promesas

Santo Domingo, 8 nov.- El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, afirmó este domingo que el Gobierno ha incumplido sus promesas a la población y aseguró que entre los principales afectados se encuentran los propios dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Vargas sostuvo que el incumplimiento de los compromisos asumidos por el oficialismo ha generado inconformidad, frustración y descontento entre sus propias filas.

«A quien más se le ha incumplido este gobierno es a sus propios dirigentes de su partido», expresó en nota de prensa que reseña una actividad que celebró en Santiago.

Cuestionó que importantes instituciones gubernamentales no estén dirigidas por miembros del partido oficialista, citando los ministerios de Agricultura, Educación, Obras Públicas, Salud Pública y Hacienda, así como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

El dirigente opositor afirmó que numerosos militantes oficialistas fueron convocados a participar en un proyecto gubernamental que no ha respondido a sus expectativas.En ese sentido, consideró que el descontento existente entre las bases del PRM refleja el incumplimiento de compromisos políticos asumidos durante el proceso electoral.

Vargas también cuestionó el desempeño general de la administración gubernamental, al señalar que sus principales características son «la improvisación, la incapacidad, el incumplimiento y la corrupción».

Afirmó que esta situación se manifiesta en sectores como educación, salud, producción agropecuaria y economía, y criticó especialmente la prioridad que, a su juicio, se ha otorgado a las importaciones en perjuicio de los pequeños y medianos productores nacionales.

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