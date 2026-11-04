Migración dominicana deporta a mil 331 haitianos en un día

Santo Domingo, 4 nov.- La Dirección General de Migración (DGM) de República Dominicana deportó a mil 331 extranjeros en situación migratoria irregular durante una sola jornada, en la que fueron detenidas otras mil 576 personas, informó hoy.

Las acciones se efectuaron la víspera en distintas provincias del país con el apoyo de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad, según informó la institución.

Dajabón, en la frontera norte con Haití, concentró la mayor cantidad de devoluciones, con 388 personas. Le siguieron Jimaní, con 288; Santiago de los Caballeros, con 223; Elías Piña, con 108, y Pedernales, con 94.

Las autoridades reportaron además intervenciones en Independencia, Valverde, Santo Domingo y otras demarcaciones, donde fueron localizados haitianos que, de acuerdo con la DGM, no pudieron demostrar su situación migratoria regular.

Estos operativos abarcaron sectores del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, así como comunidades de Santiago, La Vega, Salcedo, La Altagracia, San Juan de la Maguana, Barahona, Bahoruco, Montecristi, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez y Samaná.

La institución indicó que las actuaciones se realizaron en cumplimiento de la Ley General de Migración 285-04 y las disposiciones legales vigentes.

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