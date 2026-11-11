Migración detuvo a 1,482 ilegales y deportó a 1,396

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración detuvo a 1,482 extranjeros indocumentados en las últimas 24 horas.

Los operativos iniciaron en la madrugada de este martes e incluyeron patrullaje mixto en zonas de difícil acceso del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, donde fueron detenidas 142 personas.

En Dajabón fueron detenidas con 201 personas, en Elías Piña 171, Valverde 134, Santiago 118, Independencia 110, Pedernales 102, La Altagracia 66, San Juan 59, Puerto Plata 58, Montecristi 50, Duarte 42, Espaillat 33, Barahona 27, La Vega 27, San Cristóbal 26, Bahoruco 18, María Trinidad Sánchez 15, Samaná 15, Hato Mayor 14, Peravia 14, La Romana 12, Santiago Rodríguez 12, Azua 7, El Seibo 6 y Sánchez Ramírez 3.

La DGM informó que, tras el procedimiento correspondiente, fueron deportadas 1,396 personas por pasos fronterizos formales.

jt-am