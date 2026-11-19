SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) informó que detuvo a 1,567 extranjeros en condición migratoria irregular y deportó a otros 1,339 durante los operativos realizados este miércoles 18 de noviembre en distintas localidades del territorio nacional.
Las intervenciones fueron ejecutadas en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como parte de las acciones destinadas a reforzar el control migratorio en el país.
ELÍAS PIÑA Y DAJABÓN ENCABEZAN LAS DETENCIONES
Las provincias con mayor cantidad de extranjeros detenidos fueron Elías Piña, con 201; Dajabón, con 179; Santo Domingo, con 149; Valverde, con 129; Independencia, con 123; San Juan, con 117, y Pedernales, con 104.
Los operativos también se extendieron a zonas rurales y urbanas de Santiago, La Vega, Montecristi, Duarte, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Azua, Barahona, Bahoruco, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Samaná, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez y El Seibo.
OPERATIVOS CONJUNTOS
En las intervenciones participaron miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), como parte de la coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad del Estado.
La DGM indicó que estas acciones se desarrollan siguiendo los lineamientos de su director general, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD, con el propósito de fortalecer el control migratorio, garantizar el respeto a los derechos humanos y cumplir con el debido proceso.
an/am
Martin García,la gata,cabeza de toro,jobocorcobado,bohio viejo,villa nueva,el pocito, todo eso es guayubin en el otro Montecristi,loma de castañuelas,la capitalista, Magdalena,palo verde los bateyes,sanita recta de sanita,gozuela,Sta María,carnero Sta cruz,y alrededores,es un solo asentamiento de ilegales haitiano que lo tienen los guardias y los policías,y los chequeos,de ese otro montecristi para ir ha cobrarle todo los fines de semana,,,,,,,,,
Pero si van alrededor de manzanillo,copey carbonera, villa Vazquez,y desde manga guayubin hasta Mao ese es otro asentamientos de los guardias ir a cobrar,pero si va desde Santiago Rodríguez, hasta Dajabón,ese es otro asentamiento de ilegales, que los guardias, policías, migración,j,2,el ms2 y todas esas alimañas tienen para ir ha cobrar,Y si investigan a la DNCD, por todos eso lugares cierran hasta la justicia
Ok. Vamos a creerles, pero, cuanto entraron en ese mismo periodo. Esa es la pregunta importante.
Los motocnchos, vende cocos, vende frifrio, seguridad residenciales , los de los pica pollos chinos para cuando