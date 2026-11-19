Migración dijo este jueves que la provincia con mayor cantidad de detenidos fue Elías Piña.

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) informó que detuvo a 1,567 extranjeros en condición migratoria irregular y deportó a otros 1,339 durante los operativos realizados este miércoles 18 de noviembre en distintas localidades del territorio nacional.

Las intervenciones fueron ejecutadas en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como parte de las acciones destinadas a reforzar el control migratorio en el país.

ELÍAS PIÑA Y DAJABÓN ENCABEZAN LAS DETENCIONES

Las provincias con mayor cantidad de extranjeros detenidos fueron Elías Piña, con 201; Dajabón, con 179; Santo Domingo, con 149; Valverde, con 129; Independencia, con 123; San Juan, con 117, y Pedernales, con 104.

Los operativos también se extendieron a zonas rurales y urbanas de Santiago, La Vega, Montecristi, Duarte, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Azua, Barahona, Bahoruco, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Samaná, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez y El Seibo.

OPERATIVOS CONJUNTOS

En las intervenciones participaron miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), como parte de la coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad del Estado.

La DGM indicó que estas acciones se desarrollan siguiendo los lineamientos de su director general, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD, con el propósito de fortalecer el control migratorio, garantizar el respeto a los derechos humanos y cumplir con el debido proceso.

an/am