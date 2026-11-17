Migración dijo este lunes que Dajabón encabezó las intervenciones con 752 detenciones.

SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Migración (DGM) informó que detuvo a 5,067 extranjeros en condición migratoria irregular durante los operativos de interdicción realizados los días 13, 14 y 15 de noviembre en distintas provincias del territorio nacional.

La provincia Dajabón encabezó las intervenciones con 752 detenciones, seguida de Elías Piña, con 591; Santo Domingo, con 435; Valverde, con 392; Santiago, con 377; Pedernales, con 316, e Independencia, con 315.

AMPLIO DESPLIEGUE DE ORGANISMOS

En las operaciones participaron diferentes organismos de seguridad y apoyo del Estado. El Ejército de República Dominicana (ERD) realizó 1,313 detenciones; la Policía Nacional, 500; el CESFRONT, 298; personal de apoyo hospitalario, 76, y la Armada de República Dominicana (ARD), cuatro.

Los operativos abarcaron sectores del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, incluidos Los Ríos, Arroyo Hondo, Manoguayabo, Invivienda, Ciudad Juan Bosch, Los Frailes y Villa Mella.

También se desarrollaron intervenciones en Santiago, San Francisco de Macorís, Moca, Nagua, Samaná, Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Pedernales y otras localidades de las regiones Norte, Sur y Este.

MÁS DE 4,500 DEPORTADOS

Como resultado de las acciones, 4,509 extranjeros fueron deportados a través de los puntos de control migratorio fronterizo, según las estadísticas ofrecidas por la institución.

La DGM explicó que estos operativos se ejecutan en cumplimiento de la Ley General de Migración núm. 285-04 y bajo los lineamientos de su director general, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD.

La institución reiteró que continuará fortaleciendo los controles migratorios y las intervenciones en todo el territorio nacional para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

an/am