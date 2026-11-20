El miedo, ya ha sido harto repetido, es un mecanismo de defensa. Es parte de la prudencia temer, porque permite sopesar antes de actuar, evita el desenfreno. Mas, cuando la herramienta que ha de salvar destruye, queda rota la frágil diferencia entre la protección y el hundimiento.

Podría construirse una enorme encicopledia solo con la cantidad de cosas y situaciones a las que la gente teme: a otras personas, a animales, a plantas, a tomar decisiones, a errar, a triunfar…

Los temerosos crean una barrera que los separa de lo temido. A veces sin que en el caso de sus semejantes sepan el poder que tienen sobre una víctima que no eligieron. Entonces la victimización es autoimpuesta.

En otras circunstancias, sí están conscientes y sacan partido a la debilidad. El temor está ligado al poder ejercido sobre el miedoso pero no siempre vinculado a fuerza física o a capacidad de perjudicar. O sea, no hay una razón sustentable.

Es un asunto irracional que el afectado no puede explicar y con frecuencia unido a la autoestima, a la vunerabilidad con la que creció. Por esto, seres que han triunfado en su vida personal y profesional y esto incluye lo económico, temen a otros que han quedado rezagados.

Claro que también existe el temor a una jerarquía real, por la relación de subordinación. Por ejemplo entre un servidor de una o entidad pública o privada, aún su cargo fuese el de recepcionista o seguridad, que nada tienen de peyorativos. Huelga enfatizar que a mayor posición, más miedo.

La razón es que cualquiera puede perjudicar y «ponerla difícil» , sin importar el cargo o rango. Entonces es lógico que ante «los jefes de verdad’ algunos tiemblen, sobre todo cuando el puesto es usado de forma perversa.

El autosabotaje describe a personas que hacen todo para frenar el éxito. Pese a su talento no descollan por el miedo al triunfo. Una acción que podría desprenderse de la falta de amor propio, de las críticas negativas y burlas con las que han sido bombardeadas desde niñas.

En materia laboral las cadenas vienen por pánico a perder el empleo, no solo por la remuneración económica. Con frecuencia el empleado echa raíces nocivas en lugares inadecuados y aunque reciba mejores ofertas no abandona y así desgasta la existencia en lugares en los que subsiste en un doloroso anonimato.

En conclusión, cuando el miedo permea la vida, la esclavitud saca partido y coloca sus gruesas cadenas al alma.

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