SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Defensa (MIDE) rindió homenaje a los integrantes de la primera promoción de cadetes “General Juan Pablo Duarte y Díez” (1956-1959), de la Academia Militar “Batalla de Las Carreras”, al cumplirse 70 años de su ingreso a las Fuerzas Armadas.

La ceremonia fue encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, junto a miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas. La actividad incluyó una izada especial de bandera y la entrega de distinciones a los oficiales homenajeados.

Fernández Onofre destacó que esta promoción sentó las bases de una tradición de formación militar sustentada en la disciplina, el carácter, la lealtad y la defensa de la soberanía nacional.

Señaló que la trayectoria de sus integrantes constituye un referente para los actuales cadetes y las futuras generaciones de oficiales del Ejército de República Dominicana.

“Su historia permanece viva, está presente en las aulas, en el patio de armas, en las formaciones y en cada cadete que hoy se prepara para asumir las responsabilidades de ser oficial”, expresó el funcionario.

El Ministerio de Defensa reconoció también el respaldo de las familias de los veteranos y el legado de quienes contribuyeron al desarrollo de la formación militar dominicana.

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