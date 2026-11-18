MICHES, República Dominicana.– Miches proyectó su potencial turístico ante el mundo con la celebración de la Final del Campeonato Mundial OCEANMAN 2026, que reunió a unos 2,000 atletas de más de 70 países en Playa Esmeralda, con Viva Miches by Wyndham como hotel sede del evento internacional.

La competencia, celebrada del 13 al 15 de noviembre, convirtió a este destino de la provincia El Seibo en escenario de una de las principales citas mundiales de natación en aguas abiertas, fortaleciendo la apuesta de República Dominicana por diversificar su oferta turística mediante eventos deportivos de alcance internacional.

El presidente de Viva Resorts by Wyndham, Ettore Colussi, destacó que la inversión de la cadena hotelera en Miches responde a la confianza en sus recursos naturales, su gente y su potencial para generar empleos y dinamizar la economía de las comunidades.

AUTORIDADES DESTACAN PROYECCIÓN INTERNACIONAL

El campeonato contó con la presencia del medallista olímpico Mykhailo Romanchuk; el senador de El Seibo, Santiago José Zorrilla; la alcaldesa de Miches, Luz María Mercedes Cabrera; y Mayra Bermúdez, representante del Ministerio de Turismo.

También participaron Fermín Egido, CEO de OCEANMAN, y representantes de PRO Miches.

Zorrilla valoró la importancia de recibir una competencia de esta magnitud, al considerar que permite mostrar internacionalmente los atractivos naturales de la provincia y su capacidad para organizar grandes acontecimientos deportivos.

El Ministerio de Turismo participó como patrocinador principal, respaldando esta iniciativa de promoción internacional.

ITALIA DOMINA LA COMPETENCIA ÉLITE

Entre los principales resultados deportivos sobresalieron los italianos Dario Verani y Ginevra Taddeucci, quienes conquistaron los títulos masculino y femenino de la prueba élite de 7.5 kilómetros.

En la categoría masculina, Andrea Filadelli, también de Italia, obtuvo el segundo lugar, mientras que el mexicano Paulo Strehlke Delgado completó el podio. En femenino, la francesa Caroline Jouisse y la italiana Giulia Gabbrielleschi ocuparon la segunda y tercera posiciones.

En la prueba OCEANMAN de 10 kilómetros, el mexicano Fernando Betanzos Rodríguez logró el primer puesto, seguido de Joaquín Moreno y Filippo Romanin. En Half OCEANMAN, de cinco kilómetros, se impuso Maximiliano Castor González.

El programa incluyó también competencias Sprint de dos kilómetros, OceanKids de 500 metros, relevos OceanTeams y una categoría para paratletas, en la que destacó el argentino Axel Alarcón Daher.

VIVA MIC HES FORTALECE SU APUESTA POR EL DESTINO

Viva Miches by Wyndham recibió a atletas, delegaciones y acompañantes internacionales en sus instalaciones frente a Playa Esmeralda. El complejo dispone de 535 habitaciones, cinco restaurantes y servicios bajo el concepto todo incluido.

La cadena también desarrolla iniciativas ambientales, entre ellas programas de conservación de tortugas marinas junto a Protortuga, reducción de residuos y aprovechamiento de energía solar.

La celebración constituye una continuación de la apuesta de Viva Resorts por el turismo deportivo, luego de que Viva Dominicus Beach & Palace, en Bayahíbe, acogiera en octubre de 2025 la primera edición de OCEANMAN República Dominicana.

Colussi expresó que el mayor éxito del campeonato fue lograr que los participantes se llevaran una experiencia inolvidable de Miches y de la República Dominicana.

La competencia representa un nuevo impulso para el posicionamiento internacional de Miches como destino turístico capaz de combinar naturaleza, infraestructura hotelera y acontecimientos deportivos de categoría mundial.

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