Michel Martelly se registra como candidato presidencial en Haití

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PUERTO PRÍNCIPE. — El expresidente haitiano Joseph Michel Martelly se registró como candidato presidencial para las próximas elecciones, aunque su postulación todavía debe ser validada por el Consejo Electoral Provisional (CEP).

Martelly formalizó su inscripción en línea el viernes bajo la coalición política Debloke, integrada por antiguos miembros del Partido Haitiano Tet Kale (PHTK), que lideró durante su trayectoria política.

Su registro eleva a 16 el número de aspirantes presidenciales inscritos hasta el 16 de octubre. Los postulantes deben entregar la documentación requerida ante las oficinas electorales departamentales para que las autoridades determinen la validez de sus candidaturas.

El posible regreso de Martelly al poder ha generado críticas entre sectores de la población haitiana y miembros de la diáspora, preocupados por su gestión anterior y el nivel de competencia electoral.

El exmandatario enfrenta sanciones de Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea por acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con pandillas, narcotráfico y otras actividades ilícitas. Martelly ha negado las acusaciones que se le han atribuido.

El Panel de Expertos de Naciones Unidas también lo señaló por supuestamente financiar grupos armados y beneficiarse de actividades ilícitas. Sin embargo, no figura en la lista de sanciones de la ONU.

El proceso electoral avanza en medio de la inseguridad y la violencia de las pandillas. La campaña, prevista inicialmente para comenzar el 15 de octubre, fue aplazada y el CEP extendió hasta el 31 de octubre el plazo para registrar candidaturas.

Hasta esa fecha de corte, las autoridades electorales reportaban también 302 aspirantes al Senado y 1.050 a la Cámara de Diputados. El organismo anunció que publicará un nuevo calendario electoral.

dh/am