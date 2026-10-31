MIAMI: Periodista dominicano Dany Alcántara recibe premio

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MIAMI, Estados Unidos.– El periodista y empresario dominicano Dany Alcántara, presidente del grupo de comunicación ACD Media, recibió el premio Nuevo Líder de los Medios de Comunicación de la República Dominicana, durante la sexta edición de los Hispanic Celebrities Awards 2026, celebrada este miércoles en Miami, Florida.

La ceremonia, organizada por JBR Entertainment, tuvo lugar en el EB Hotel Miami y congregó a destacadas personalidades de América Latina y Estados Unidos.

TRAYECTORIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Alcántara fue distinguido por su trayectoria profesional y contribuciones al desarrollo de los medios de comunicación dominicanos, ámbito en el que ha desempeñado funciones en televisión, radio y prensa escrita.

Licenciado en Comunicación Social y Derecho, formó parte del equipo fundador de Telenoticias, informativo de Telesistema, canal 11, y participó en los inicios del proyecto televisivo de Telemicro, canal 5. También ha sido coproductor y conductor del programa de opinión y entrevistas Hoy Mismo, que se transmite por Color Visión.

Actualmente preside ACD Media, conglomerado que agrupa canales de televisión, emisoras de radio y plataformas digitales, entre ellas Canal 3, Canal 14, La Súper 7, Radio Anacaona, Maguana FM, La Arena, 7dias.com.do, Proceso.com.do y Turismoglobal.com.

RECONOCIMIENTOS Y VIDA PERSONAL

Nacido el 9 de abril de 1963 en Loma Verde, provincia San Juan, Alcántara es hijo de Sergio Alcántara Recio y Arateida Castillo, y el mayor de nueve hermanos. Ha sido declarado hijo distinguido del municipio de Juan de Herrera e hijo adoptivo de San Juan de la Maguana.

Está casado con Gianni Paulino Reyes, directora del Teatro López de Vega y profesional de la comunicación social. La pareja tiene cuatro hijos y tres nietos.

OTRAS FIGURAS DOMINICANAS PREMIADAS

En esta edición también fueron reconocidas otras destacadas figuras dominicanas. El salsero José Alberto «El Canario» recibió el máximo galardón de la gala por sus 50 años de trayectoria musical.

Asimismo, Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, fue distinguida como «Mujer de Impacto en Latinoamérica», mientras que Iván Ruiz, director de la Corporación Estatal de Radio y Televisión Dominicana (RTVD), recibió un reconocimiento por su trayectoria como comunicador, productor ejecutivo y su vinculación con el proyecto televisivo La Familia Espejo.

SP-AM