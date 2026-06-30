MIAMI: Haitianos rechazan eliminen protección migratoria

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Miami.- Líderes de la comunidad haitiana calificaron de «injusta» la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que autoriza al Gobierno a retirar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a unos 350,000 haitianos, pese a la grave crisis de seguridad que continúa afectando a Haití.

Durante una rueda de prensa en el barrio de Little Haiti, Vanessa Joseph, presidenta de la Red Nacional de Funcionarios Electos Haitiano-Americanos, afirmó que la medida representa «un momento doloroso para la comunidad». La decisión del máximo tribunal también permite revocar el TPS a unos 6,000 ciudadanos sirios sin necesidad de una revisión judicial.

Organizaciones comunitarias advirtieron que la medida ha generado incertidumbre entre miles de familias. Thamara Labrousse, directora ejecutiva de la organización Sant La, señaló que muchas personas temen perder sus empleos, ser separadas de sus hijos o enfrentar procesos de deportación.

Por su parte, Jean Monestime, candidato haitiano-estadounidense al Congreso, sostuvo que el Gobierno no puede justificar el fin del TPS mientras Haití permanezca sumido en una crisis provocada por la violencia de las pandillas, que controlan gran parte de Puerto Príncipe y las principales vías del país.

Los dirigentes instaron al Senado estadounidense a aprobar una legislación que extienda la protección migratoria para los haitianos hasta el año 2029.

sp-am