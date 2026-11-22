El autor es abogado, empresario y activista comunitario. Reside en la Florida.

Por JOSE ALVAREZ VALLEJO

Me resulta preocupante observar cómo una comunidad dominicana con tanta capacidad, talento y preparación en Miami, con posibilidades reales de ocupar posiciones importantes en la política y las instituciones estadounidenses, continúa dedicando buena parte de sus energías a la política dominicana.

Tenemos generaciones emergentes que necesitan orientación, oportunidades y líderes que les abran caminos. Muchos desconocen el idioma, el funcionamiento de las instituciones, las responsabilidades de los gobiernos locales, estatales y federales, y las oportunidades que ofrece el sistema donde viven.

¡Y eso es precisamente lo que deberíamos estar construyendo!

RAÍCES SÍ, FANATISMO NO

No está mal mantener nuestras raíces, interesarnos por la República Dominicana ni simpatizar con determinados candidatos o partidos. Lo preocupante es convertir esa simpatía en fanatismo, hasta el punto de que nuestra vida comunitaria gire exclusivamente alrededor de quién gana o quién pierde en la política dominicana.

Mientras tanto, pasan los años, se desperdician talentos y nuestros jóvenes siguen esperando oportunidades que muchas veces nadie se preocupa por abrirles.

No podemos vivir esperando que gane un candidato, que llegue determinado partido o que un líder cumpla promesas que tantas veces terminan en decepciones.

DE LA ADMIRACIÓN A LA FORMACIÓN DE LÍDERES

Nuestra comunidad necesita pasar de la admiración de líderes a la formación de nuevos líderes; de la politiquería a la preparación; de las promesas a las oportunidades.

No permitamos que las futuras generaciones hereden nuestras mismas dependencias políticas. Que aprendan a participar, a conocer sus derechos, a dominar el idioma y a conquistar espacios donde se toman las decisiones que también afectan sus vidas.

Amar a nuestra República Dominicana no significa olvidarnos de construir nuestro futuro en Estados Unidos.

¡Nuestras raíces están en Quisqueya, pero también tenemos un futuro que conquistar aquí!

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