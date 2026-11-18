Los presidentes de México y Estados Unidos reunidos en China este 18 de noviembre, 2026

Ciudad de México, 18 nov (Prensa Latina).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó hoy de muy buena la reunión sostenida en China con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y aseveró que continúan avanzando en la agenda común.

«Sostuvimos una muy buena reunión con el presidente Donald Trump y su equipo. Seguimos avanzando en la agenda común», expresó en la red social X la jefa del Ejecutivo, quien se encuentra en Shenzhen, sede de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)..

ENCUENTRO CON PRESIDENTE VIETNAM

Durante esta jornada, la dignataria tuvo también un encuentro bilateral con el presidente vietnamita, To Lam, en el cual ambos destacaron la solidez de los vínculos de más de 50 años entre los dos países y manifestaron su interés en profundizar los nexos políticos y económicos.

Asimismo, dialogaron sobre las oportunidades para potenciar el comercio, aumentar las inversiones y fortalecer los intercambios en el marco del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y facilitar el acceso de productos mexicanos al mercado vietnamita.

Igualmente, reconocieron la importancia de ampliar la cooperación entre las dos naciones en los espacios multilaterales y robustecer los vínculos entre América Latina y Asia-Pacífico, según un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Por su parte, la jefa del Ejecutivo destacó la oportunidad que representa la próxima presidencia de Vietnam de APEC, en 2027, seguida por la de México, en 2028, para impulsar una mayor integración económica y cooperación regional.

HACE RECORRIDO

Como parte de su gira de trabajo en Shenzhen, Sheinbaum realizó este miércoles un recorrido por el Hospital Popular del Distrito de Nanshan e informó que se establecerá una relación mayor para poder llevar a México los adelantos científicos implementados en este centro.

«Muy impresionante. Es un hospital de mil 500 pacientes, que son atendidos de una manera, además de humana, con los médicos especialistas, también utilizando la inteligencia artificial y los mejores equipos», resumió en declaraciones versionadas por un comunicado de la Presidencia.

Resaltó la capacidad para identificar enfermedades mediante el uso de inteligencia artificial en diagnósticos y tratamientos, los procesos de análisis de laboratorio, así como el empleo de robots para el traslado de medicamentos y muestras.

Ayer, Sheinbaum conversó con el presidente chino, Xi Jinping, y sostuvieron una reunión con los gabinetes de ambos países para abordar cómo estrechar los vínculos en materia de desarrollo tecnológico, científico, turismo y otras áreas. También dialogó con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y participó en la cita de líderes empresariales, donde presentó el Plan México, estrategia de desarrollo promovida por su administración.

mem/las

PL-83