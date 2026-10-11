México despliega mas de 22 mil efectivos ante impacto huracán

En las labores participan las secretarías de Marina, Defensa e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, además de la Comisión Federal de Electricidad y otros organismos de protección civil.

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CIUDAD DE MÉXICO.– El Gobierno de México desplegó más de 22 mil efectivos de distintas instituciones para ejecutar labores preventivas y de atención ante el inminente impacto del huracán Simón, que alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y amenaza varias zonas de la costa del Pacífico.

El operativo incluye 1,470 vehículos, 323 equipos de maquinaria pesada y 18 aeronaves, preparados para responder a emergencias, asistir a la población y restablecer posibles interrupciones de las vías de comunicación y del suministro eléctrico.

En las labores participan las secretarías de Marina, Defensa e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, además de la Comisión Federal de Electricidad y otros organismos de protección civil.

SHEINBAUM LLAMA A LA POBLACIÓN A RESGUARDARSE

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, exhortó a los habitantes de las zonas costeras de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a permanecer en lugares seguros hasta que las autoridades comuniquen oficialmente que el peligro ha terminado.

La mandataria también pidió evitar desplazamientos innecesarios y seguir las recomendaciones de Protección Civil, mientras continúan las evacuaciones preventivas y la habilitación de refugios temporales.

El Gobierno suspendió las actividades no esenciales en municipios de los cuatro estados afectados como medida de prevención ante el avance del fenómeno.

LLUVIAS EXTREMAS Y OLEAJE DE HASTA 10 METROS

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, Simón presentaba vientos sostenidos superiores a 200 kilómetros por hora, con rachas que podían aproximarse a los 290 kilómetros por hora.

El sistema generaba pronósticos de lluvias extraordinarias, superiores a 250 milímetros, en zonas de Jalisco; torrenciales en Colima e intensas en áreas de Nayarit y Michoacán.

También se advirtió sobre oleaje de entre ocho y diez metros en las costas de Jalisco, de seis a ocho metros en Colima y de cuatro a seis metros en Nayarit, además de marejadas ciclónicas que podrían agravar las inundaciones costeras.

EVACUACIONES Y REFUGIOS TEMPORALES

Las autoridades evacuaron a 80 personas de la comunidad de Yelapa, en Jalisco, mediante el ferry Islas Marías 1. Asimismo, mantenían vigilancia sobre zonas vulnerables, ríos y áreas costeras.

Según los datos oficiales difundidos, 256 personas permanecían en 54 refugios, mientras que en Colima seis albergues ofrecían asistencia a 143 ciudadanos.

Las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia ante el pronóstico de que el huracán toque tierra en el litoral de Jalisco y continúe desplazándose hacia Nayarit.

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