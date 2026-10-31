México aboga por prosperidad compartida en reunión del G20

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Ciudad de México, 31 oct.- El canciller de México, Roberto Velasco, concluyó hoy su participación en la Reunión Ministerial del G20 celebrada en Estados Unidos, con un llamado a una mayor integración económica que genere prosperidad compartida.

Al intervenir en la última sesión sobre cadenas de suministro, el secretario de Relaciones Exteriores destacó durante la cita realizada en Atlanta, Georgia, que la integración económica debe traducirse en empleos estables e ingresos justos.

Según un comunicado de la Cancillería, el titular planteó que las disrupciones recientes, incluida la pandemia, mostraron la necesidad de fortalecer las capacidades productivas nacionales, diversificar mercados y mejorar la resiliencia económica.

En línea con el Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, Velasco resaltó la relevancia de robustecer la base industrial e incorporar a las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor para impulsar un crecimiento incluyente y la prosperidad compartida.

Igualmente exaltó el papel del Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá para reforzar la resiliencia de las economías de América del Norte y abrir oportunidades para los productores y trabajadores de los tres países.

A su juicio, la seguridad económica se construye mediante la cooperación.

En ese sentido, instó a convertir los compromisos compartidos en acciones concretas, mediante una mayor vinculación entre gobiernos y empresas, el intercambio de buenas prácticas y la canalización de inversiones hacia sectores estratégicos e infraestructura crítica.

El canciller sostuvo reuniones bilaterales con homólogos y representantes de Alemania, Argentina, Australia, Canadá, China, Corea, Francia, India, Indonesia, Turquía, la Unión Africana y Polonia, y conversó con el secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio.

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