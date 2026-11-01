Mercados de futuros (2)

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POR MARCELINO LARA

Los cinco mercados de futuros más grandes del mundo controlan el 90% del comercio global, y es en dichos mercados, donde se fijan los precios de los comodities que son consumidos por todos los países del planeta.

El mercado de futuros más grande de la economía mundial está en Chicago (USA) y lleva por nombre CME GROUP donde fueron negociados, un promedio diario de casi 30 millones de contratos de futuros, al cerrar el tercer trimestre del 2026, estableciendo un récord histórico.

Solamente en el mes de septiembre, fueron negociados 31.8 millones de contratos por día. El CME GROUP de Chicago es propietario de cuatro bolsas legendarias: CME, CBOT, NYMEX y COMEX.

En CBOT se negocian futuros de trigo, arroz, maíz, y soya, este mercado es bastante conocido por grandes productores agropecuarios dominicanos porque muchos de ellos realizan compras de futuros en ese mercado de Chicago.

En el NYMEX se negocian futuros del petróleo WTI y en el COMEX se establece el del oro, y del bono del estado dominicano.

El segundo mercado de futuros más importante, es el Intercontinental Exchange (ICE), que funciona en Atlanta, Londres y New York. El ICE es propietario del New York Stocks Exchange (NYSE) que es la bolsa de valores de New York.

En este mercado ICE se negocian los futuros del petróleo Brent, donde se establece el precio del barril de petróleo usado como referencia para calcular el precio de los combustibles en nuestro país, y también para calcular cada semana el monto a subsidiar por el gobierno dominicano. A pesar de que la sede de este mercado está en Atlanta, el futuro del Brent se negocia en Londres.

También es en este mercado donde se negocian los futuros del azúcar, del café, del cacao, y del algodón.

El tercer mercado de futuros de importancia mundial es el EUREX ubicado en Frankfurt, Zurich. Es la bolsa de futuros de Europa.

En este mercado se negocian los bonos alemanes, se calcula el Índice DAX, y se negocian acciones de empresas europeas. También en dicho mercado se establece la tasa de interés de los bonos en euros.

El cuarto lugar es ocupado por el llamado mercado de SHANGHAI, junto al DALIAN, y el ZHENGZHOU en China. A nivel del volumen físico de los comodities negociados en dicho mercado, ya China ocupa el primer lugar en el mundo.

En este gigantesco mercado se negocian los futuros del acero, del cobre, del carbón, del aceite de palma, y el maíz chino. De manera que allí se negocian algunos de los principales insumos de la industria manufacturera global.

Y en quinto lugar tenemos al mercado de futuros de TOKIO, llamado TOCOM/JPX junto al SGX de Singapur. Allí se negocian los precios del petróleo de Asia, del caucho, y del oro asiático. En Singapur, se negocia el precio de los fletes marítimos que afectan el transporte de mercancías por todo el mundo.

Para establecer una efectiva política comercial de importaciones y exportaciones, nuestro país necesita dominar la dinámica de estos mercados de futuros. Solo así podemos conocer cuando resulta más conveniente para nuestra economía vender y cuando es más conveniente comprar en los mercados internacionales.

Un nuevo y favorable resultado de nuestra balanza comercial sería el propósito de realizar un poco más de esfuerzo para mejorar las cuentas externas de la economía dominicana.

JPM