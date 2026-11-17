SANTO DOMINGO ESTE.– Merca Jumbo inauguró una nueva sucursal en la marginal de la avenida Las Américas, esquina avenida Hipódromo, como parte de su plan de expansión nacional, con una inversión orientada a ampliar su presencia comercial y generar oportunidades de empleo.

La apertura de este establecimiento representa la llegada de 100 nuevos puestos de trabajo y fortalece la oferta comercial para los residentes de Los Frailes y comunidades cercanas.

INSTALACIONES Y SERVICIOS

La tienda dispone de estacionamiento con capacidad para aproximadamente 200 vehículos y espacios diseñados para facilitar la experiencia de compra. Próximamente incorporará los servicios de Farma Extra.

Los clientes tendrán acceso a productos frescos, marcas propias, artículos exclusivos y reconocidas marcas del mercado, bajo la propuesta de precios bajos todos los días.

“Con cada nueva apertura reafirmamos nuestro compromiso de acercar Merca Jumbo a más familias dominicanas, ofreciendo una experiencia de compra práctica, con productos de calidad y los mejores precios todos los días”, expresó Zamira Guerrero Numa, vicepresidenta de Merca Jumbo.

Por su parte, Madelyn Martínez, vicepresidenta de Marketing Formatos y Retail de CCN, destacó que la expansión busca llevar la experiencia de la marca a nuevas comunidades, generar empleos y contribuir al dinamismo económico de las zonas donde opera.

APORTE SOCIAL Y SERVICIO A DOMICILIO

Como parte de su compromiso social, la empresa decidió destinar a la Fundación Proyecto Ayuda al Niño Casa de Luz los recursos que habría utilizado en un gran evento de inauguración.

La entidad, fundada en 1999, ofrece protección, alojamiento, alimentación, atención médica especializada y educación inclusiva a niños, niñas y adolescentes con discapacidad o necesidades específicas de apoyo en condiciones de vulnerabilidad.

Asimismo, desde este lunes 16 de noviembre, los residentes de Las Américas y sectores aledaños podrán realizar sus compras mediante la aplicación Merca y recibirlas a través del servicio de entrega a domicilio.

Con esta apertura, Merca Jumbo amplía su cobertura en Santo Domingo Este y fortalece su estrategia de acercamiento a las comunidades dominicanas.

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