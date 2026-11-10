Menor muere intoxicada por gas; hay otros dos afectados

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Una adolescente de 14 años murió intoxicada por gas propano mientras dormía en su vivienda, en la comunidad Los Cocos de Matanza, en el municipio Puñal, de aquí.

La víctima fue identificada como Kendry Altagracia Martínez Grullón. Un hermanito suyo de solo cuatro años y su madre Brenda Altagracia Grullón García, de 34, también resultaron afectados y fueron trasladados a un hospital de la zona.

La mujer fue dada de alta, pero el niño permanece internado.

Trascendió que la familia olvidó olvidó abierta una hornilla de la estufa y se acostó a dormir.

MADRE PIDIÓ AUXILIO

Máximo Grullón, familiar cercano de las víctimas, dijo que Grullón García y sus hijos dormían en una pequeña habitación que habían acondicionado provisionalmente, debido a que la casa está en proceso de construcción.

Cuando sintió que se quedaba sin fuerzas, la madre llamó por teléfono y pidió ayuda a un familiar que acudió a la vivienda y la encontró en condiciones de debilidad extrema. La adolescente fue sacada en estado crítico, pero falleció.

«Todos vivimos en el mismo patio, pero todo pasó y no nos dimos cuenta hasta el otro día», dijo el familiar.

Explicó que la familia se había acostado luego la cena y compartir en familia.

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