Melba Grullón presentó su libro “Inteligencia para Sanar”

La autora comparte en la obra experiencias, aprendizajes, entrenamientos especializados en el área de inteligencia recibidos en cinco países.

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Por: NICOLAS GRULLON UBINAS

SANTO DOMINGO.- La escritora Melba Grullón Ubiñas presentó su libro “Inteligencia para Sanar” durante el conversatorio “Poniendo palabras a tu visión: claves para convertirte en autor A90D”, realizado en el Pabellón de las Buenas Palabras, Sala Ravelo del Teatro Nacional, como parte de la XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026.

La actividad fue organizada por Bienetre Editorial y contó con la participación de un panel de autores de libros de alto impacto. El conversatorio fue moderado por su CEO, Keila González Báez, escritora y estratega de legado intelectual, además de creadora del método A90D, denominado “Autor en 90 días”.

González Báez también es la prologuista de “Inteligencia para Sanar”, obra en la que Grullón Ubiñas aborda la relación entre inteligencia, sanación y transformación personal a partir de sus propias experiencias.

UNA OBRA BASADA EN EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES

El libro reúne testimonios, aprendizajes y conocimientos adquiridos por la autora durante entrenamientos especializados en el área de inteligencia realizados en cinco países.

A partir de esas experiencias, la autora explora la convergencia entre procesos de sanación, estrategias, toma de decisiones y espiritualidad, con el propósito de ofrecer al lector herramientas para ampliar su comprensión sobre estos conceptos.

Durante la presentación, se destacó que “Inteligencia para Sanar” propone una reflexión sobre la manera en que las personas interpretan tanto la inteligencia como los procesos de sanación, invitándolas a revisar sus propias ideas y experiencias.

La obra plantea, además, una conversación más amplia sobre el desarrollo personal y la capacidad de tomar decisiones desde una perspectiva que integra conocimiento, experiencia y espiritualidad.

La presentación se produjo en el marco de las actividades de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026, uno de los principales encuentros literarios y culturales de República Dominicana.

an/am