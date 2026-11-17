SANTO DOMINGO.– El crecimiento de la demanda de procedimientos estéticos plantea nuevos desafíos para los profesionales de la salud, especialmente en materia de seguridad, preparación científica y responsabilidad médica, afirmó el doctor Abel Mendoza, quien considera necesario reducir el protagonismo comercial de esta especialidad y fortalecer su ejercicio sobre criterios estrictamente médicos.

Mendoza sostuvo que el futuro de la medicina estética no debe medirse por la cantidad de procedimientos realizados, sino por la capacidad de los especialistas para determinar cuándo intervenir, qué tratamiento recomendar y cuáles son sus posibles beneficios y riesgos.

«El mejor resultado no es aquel que más transforma un rostro, sino aquel que consigue armonía sin comprometer su identidad», expresó el profesional, al defender una práctica orientada a preservar la naturalidad y las características individuales de cada paciente.

FORMACIÓN CIENTÍFICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

El especialista explicó que su interés por la medicina estética se consolidó durante una etapa de preparación profesional en Estados Unidos, donde estudiaba para los exámenes del USMLE, con miras a continuar su carrera en ese país.

Posteriormente, decidió ampliar su formación mediante programas y experiencias académicas en Costa Rica, Brasil, México, Colombia y España, donde adquirió conocimientos en distintas áreas de esta especialidad.

Indicó que el manejo de las complicaciones ha sido uno de los aspectos determinantes de su trayectoria, experiencia que lo motivó a cursar un máster en la Universidad de Alcalá de Henares, en España.

También impulsó CEDIPROF, un centro de diagnóstico por imágenes especializado en apoyar procedimientos faciales y ofrecer recursos diagnósticos a otros profesionales de la medicina.

Mendoza advirtió sobre riesgos como complicaciones vasculares, infecciones, reacciones inflamatorias, alteraciones funcionales y lesiones de tejidos. En ese sentido, identificó como elementos esenciales para una práctica segura el conocimiento de la anatomía, la selección adecuada de los pacientes y la capacidad para reconocer y tratar oportunamente cualquier complicación.

PREVENCIÓN Y MEDICINA REGENERATIVA

Al referirse a las nuevas tendencias, señaló que la medicina estética avanza hacia un modelo que prioriza la prevención, la regeneración y la personalización de los tratamientos, en lugar de concentrarse exclusivamente en corregir cambios físicos.

Entre las innovaciones mencionó la bioestimulación de colágeno, la medicina regenerativa y el uso del ultrasonido como herramienta diagnóstica para mejorar el conocimiento de la anatomía y contribuir a la seguridad de determinados procedimientos.

También destacó la importancia de adaptar los tratamientos a los cambios en la calidad y laxitud de los tejidos, incluidos aquellos que pueden producirse después de pérdidas importantes de peso.

MENOS PROCEDIMIENTOS Y MÁS RESPONSABILIDAD

Mendoza, quien ha participado como conferencista y formador en actividades de actualización médica vinculadas a marcas internacionales, consideró que la innovación tecnológica debe estar acompañada de preparación profesional permanente y una evaluación rigurosa de cada paciente.

Insistió en que escuchar las expectativas de quienes acuden a consulta no significa aceptar todas sus solicitudes, pues cada intervención debe responder a una valoración médica individualizada.

«La naturalidad no es una tendencia; debe ser una consecuencia del criterio médico», manifestó.

Finalmente, sostuvo que la medicina estética debe avanzar hacia una práctica sustentada en la investigación científica, la prevención y la responsabilidad profesional.

«El futuro de la medicina estética no consiste en hacer más procedimientos, sino en saber cuándo, cómo y por qué realizarlos», concluyó.

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