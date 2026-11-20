SANTO DOMINGO.- El club Mauricio Báez no se amilanó pese aún tener una serie final adversa ante el Rafael Barias, tras superarlos 79-73 en el quinto choque correspondiente a la celebración del 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026).
Los mauricianos, al mando de Ruddy Martínez (Chaguito), asistente histórico del fenecido Melvyn López, permanecen por debajo 2-3 en esta etapa final del certamen capitalino, que está pactada al mejor de un 7-4.
El ataque ofensivo del Mauricio lo lideró Jhery Matos con 19 puntos, siete rebotes y ocho asistencias, el refuerzo romanense Brandone Francis tuvo 14 tantos, y el refuerzo norteamericano Kevin Obanor coló 10 dígitos más ocho balones capturados.
Otros destacados fueron el capitán Gerardo Suero con 10 puntos y Richard Bautista cerró con nueve unidades, ocho rebotes y repartió seis asistencias.
Por El Barias, Dimas Carrasco logró un doble-doble de 18 puntos y 10 rebotes, Eusebio Suero y el refuerzo norteamericano JD Miller consiguieron 13 encestes más nueve pelotas atrapadas por cabeza.
La sede oficial del 50 TBS Distrito 2026 es la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
La justa distrital celebra sus “Bodas de Oro”, 50 años de historia, la cual está dedicada a la Empresa Seaboard “Energía Limpia” y tiene en opción a la Copa BanReservas.
El torneo es organizado por Abadina, que preside Edwin Castillo (Tatico), junto a un Comité Organizador que encabeza Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia; y Nelson Ramírez, el Comisionado.
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