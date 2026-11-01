Mauricio Báez y Rafael Barias ganan en semifinales TBS DN

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SANTO DOMINGO.- El club Mauricio Báez dio el primer golpe a Los Prados 73-68, en el primer partido de la serie semifinal B del 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026).

La representación de Villa Juana tomó control 1-0 de la etapa semifinalista que está programada al mejor de un 5-3.

Los pradenses habían dominado 2-0 a los mauricianos con triunfos el 2 de octubre, 92-82, en un partido de la Fase Intergrupos A y B, y el 24 del mismo mes, 94-73, en la Fase de Eliminación.

Los refuerzos norteamericanos Kevin Obanor y BJ Fitzgerald fueron los mejores anotadores mauricianos con 17 y 16 puntos cada uno.

Obanor agregó nueve rebotes y Fitzgerald cinco asistencias, y le respaldaron Richard Bautista con 12 puntos, cinco rebotes y nueve asistencias, y Jhery Mayos coló 11.

Por Los Prados, Manny Camper anotó 18 puntos, ocho rebotes más cinco asistencias, Richard Núñez 17 dígitos, atrapó seis balones y otorgó cuatro asistencias, Jefrey Abreu 12 con nueve atrapadas y y Eddy Mercedes 12, cinco rebotes y repartió siete pelotas.

En la ronda semifinal A se enfrentan los clubes Rafael Barias vs Bameso, también a un 5-3.

Los ganadores de ambas etapas semifinalistas avanzarán a la serie final, pactada a un 7-4.

La sede oficial del 50 TBS Distrito 2026 es la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

En la Fase de Eliminación, El Barias quedó en la primera posición con récord de 10-3, Los Prados (9-4), en segundo peldaño, Mauricio Báez (8-5), en tercer lugar, Bameso (7-6), cuarto.

BARIAS 70, BAMESO 62

El club Rafael Barias sacó ventaja sobre Bameso en el inicio de la serie semifinal A, tras el triunf 70-62, en el 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026).

Lo de “VillaCon” salen al frente 1-0 en esta serie semifinalista A, que está pactada al mejor de un 5-3.

En una noche estadounidense, los refuerzos Marquis Wright, quien anotó 20 puntos, capturó cinco rebotes y otorgó seis asistencias, y JD Miller aportó 17 tantos más ocho pelotas capturadas, fueron los principales anotadores barianos, junto Yuri Covington 10.

El Barias lleva dos triunfos seguidos y le cortaron la racha de cinco victorias seguidas a Bameso.

Por los caídos bamesianos, Juan Guerrero terminó con un doble-doble de 18 puntos y 14 rebotes, el refuerzo norteamericano EJ Crawford 14 y Luixander Blanco marcó 12 tantos.

En la ronda semifinal B se enfrentan los clubes Mauricio Báez (1-0) vs Los Prados (0-1), también a un 5-3.

Los ganadores de ambas etapas semifinalistas avanzarán a la serie final, pactada a un 7-4.

La sede oficial del 50 TBS Distrito 2026 es la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

En la Fase de Eliminación, El Barias quedó en la primera posición con récord de 10-3, Los Prados (9-4), en segundo peldaño, Mauricio Báez (8-5), en tercer lugar, Bameso (7-6), cuarto.

La justa distrital celebra sus “Bodas de Oro”, 50 años de historia, la cual está dedicada a la Empresa Seaboard “Energía Limpia” y tiene en opción a la Copa BanReservas.

El torneo es organizado por Abadina, que preside Edwin Castillo (Tatico), quien informó los detalles del inicio de la ronda semifinal; junto al Comité Organizador que encabeza Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia; y Nelson Ramírez, el Comisionado.

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