Mauricio Báez vence a Los Prados en semifinal B TBS DN

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SANTO DOMINGO, RD.- El club Mauricio Báez dio el primer golpe a Los Prados en un triunfo, 73-68, en el primer partido de la serie semifinal B del 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026).

La representación de Villa Juana tomó control 1-0 de la etapa semifinalista que está programada al mejor de un 5-3.

Los pradenses habían dominado 2-0 a los mauricianos con triunfos el 2 de octubre, 92-82, en un partido de la Fase Intergrupos A y B, y el 24 del mismo mes, 94-73, en la Fase de Eliminación.

Los refuerzos norteamericanos Kevin Obanor y BJ Fitzgerald fueron los mejores anotadores mauricianos con 17 y 16 puntos cada uno.

Obanor agregó nueve rebotes y Fitzgerald cinco asistencias, y le respaldaron Richard Bautista con 12 puntos, cinco rebotes y nueve asistencias, y Jhery Mayos coló 11.

Por Los Prados, Manny Camper anotó 18 puntos, ocho rebotes más cinco asistencias, Richard Núñez 17 dígitos, atrapó seis balones y otorgó cuatro asistencias, Jefrey Abreu 12 con nueve atrapadas y y Eddy Mercedes 12, cinco rebotes y repartió siete pelotas.

En la ronda semifinal A se enfrentan los clubes Rafael Barias vs Bameso, también a un 5-3.

Los ganadores de ambas etapas semifinalistas avanzarán a la serie final, pactada a un 7-4.

La sede oficial del 50 TBS Distrito 2026 es la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

En la Fase de Eliminación, El Barias quedó en la primera posición con récord de 10-3, Los Prados (9-4), en segundo peldaño, Mauricio Báez (8-5), en tercer lugar, Bameso (7-6), cuarto.

La justa distrital celebra sus “Bodas de Oro”, 50 años de historia, la cual está dedicada a la Empresa Seaboard “Energía Limpia” y tiene en opción a la Copa BanReservas.

El torneo es organizado por Abadina, que preside Edwin Castillo (Tatico), quien informó los detalles del inicio de la ronda semifinal; junto al Comité Organizador que encabeza Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia; y Nelson Ramírez, el Comisionado.

Primera mitad

El Mauricio se llevó la primera mitad con un margen de seis puntos, 36-30, producto de un primer tiempo a su favor 21-15, ya que el segundo quedó empate 15-15.

La ofensiva mauriciana se distribuyó entre el importa Kevin Obanor con siete puntos y cuatro rebotes, Jhery Matos y Richard Bautista seis tantos cada uno, y Gerardo Suero y BJ Fitzgerald aportaron cinco por cabeza.

Por los pradenses, Richard Núñez coló nueve unidades con cuatro rebotes, Manny Camper nueve más cinco capturas y Jefrey Abreu cinco y cuatro atrapadas.

Partidos del domingo

Las series semifinales del 50 TBS Distrito continuarán este domingo con dos encuentros a las 4:00 y 6:00 de la tarde, respectivamente.

A primera hora, se medirán los contendientes de la semifinal A, las escuadras de Bameso ante Rafael Barias, y cerrarán la jornada dominical los clubes Mauricio Báez y Los Prados, en la serie B, ambas a un 5-3.

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