Más de 500 gimnastas actuarán en el Yamilet Peña Classic 2026

Parte de las atletas que pertenecen al Olympic Gymnastics Academy y que accionarán en el evento que inicia este jueves.

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SANTO DOMINGO.- Más de 500 gimnastas de 10 países participarán en la quinta edición del Yamilet Peña Classic 2026, que se celebrará del 20 al 24 de agosto en el hotel Hard Rock, Punta Cana.

La competencia, organizada por la medallista olímpica dominicana Yamilet Peña, reunirá atletas de 23 clubes de República Dominicana, Argentina, Perú, Puerto Rico, Guatemala, Jamaica, Aruba, México, Colombia y Estados Unidos.

Peña destacó la importancia del evento como plataforma para impulsar el desarrollo de las nuevas generaciones de gimnastas y fomentar valores como la disciplina, honradez y perseverancia.

“En estos cinco años, el Yamilet Peña Classic se ha convertido en más que una competencia; es un encuentro que permite formar en valores a nuevas generaciones con honradez y disciplina”, expresó.

La exgimnasta olímpica resaltó además que el evento involucra no solo a las atletas, sino también a sus familias, entrenadores y demás personas que las acompañan durante el proceso competitivo.

El certamen, considerado uno de los principales eventos de gimnasia del Caribe, contará con competencias en las categorías Baby Classic, Futuro Nivel 1, USAG femenino de los niveles 1 al 10 y Excel Oro, Plata y Bronce.

Como parte de la programación, una de las participantes tendrá por segundo año consecutivo la oportunidad de ganar un viaje a Walt Disney World para ella y dos acompañantes.

El programa también incluye una ceremonia inaugural con bailes, reconocimientos y otras actividades, además de fiestas para atletas, entrenadores y personal técnico, así como la entrega de medallas y trofeos personalizados.

El Yamilet Peña Classic 2026 cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo, como copatrocinador oficial, además de empresas e instituciones como Baldón, Olabay, Pinturas Tropical, Alcaldía del Distrito Nacional, Creaciones Artísticas, New Horizons, Premium Firework, Francis Confesiones, Seating Solutions, Fly Design y la Federación Dominicana de Gimnasia (Fedogim).

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