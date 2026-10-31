Más de 1,100 personas forman lazo contra cáncer de mama

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTIAGO.— Unas 1,100 personas participaron en la formación del Gran Lazo Humano de la campaña «Porque Te Quiero», una iniciativa de la Corporación Zona Franca Santiago y Mēdica para promover la prevención del cáncer de mama.

Durante la edición de 2026 se facilitaron 3,477 estudios preventivos a mujeres que laboran en el parque industrial, informó Fernando García, director de Operaciones de la Corporación Zona Franca Santiago.

La campaña acumula cerca de 25,000 estudios en sus 12 años de trayectoria, consolidándose como una iniciativa de responsabilidad social enfocada en la detección temprana de esta enfermedad.

García destacó que el bienestar de las personas debe formar parte del desarrollo empresarial y resaltó la importancia de acercar servicios médicos gratuitos a las trabajadoras.

De su lado, Laurina Rodríguez, directora ejecutiva de Mēdica, explicó que el centro fortaleció su infraestructura y amplió su equipo de especialistas para responder a la demanda de servicios durante la jornada.

La actividad reunió a colaboradores, representantes de empresas, ejecutivos y aliados estratégicos, quienes reafirmaron su compromiso con la promoción de una cultura de prevención y el cuidado de la salud femenina.

La edición de este año contó con el respaldo de ARS Futuro, AFP Siembra, Hotel Santiago, AFP Popular, ARS Monumental, ARS Primera, Global B, AFP Crecer, ARS Universal, Tadug y Ennova.

dh/am