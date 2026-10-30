Martha Cordero asume presidenta Colegio Dominicano Enfermería

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SANTO DOMINGO.- El Colegio Dominicano de Profesionales de la Enfermería (CODOPENF) juramentó este martes a la licenciada Martha Cordero como su nueva presidenta para el período 2026-2029.

En una ceremonia de traspaso de mando marcada por las torrenciales lluvias que desde el lunes afectan a todo el país, Cordero, una experimentada profesional del área, proclamó su compromiso con la defensa de la calidad de vida y los derechos de los profesionales y demás rangos del sector de enfermería.

Tras felicitar y agradecer a todas las enfermeras y enfermeros del país que apoyaron su proyecto y reconocer el arduo trabajo de la Comisión Electoral del CODOPENF, Cordero expresó su compromiso de trabajar por la unidad, la dignificación, el respeto y el reconocimiento de los profesionales de la enfermería.

En un acto cargado de emoción celebrado en el Club de Profesores Universitarios, ubicado en la avenida George Washington, exhortó al sector de enfermería a preservar su unidad y no caer en divisiones ni antagonismos, en aras del fortalecimiento institucional del colegio.

Al ser posesionada por la presidenta de la Comisión Electoral, licenciada Nilka Bautista, y recibir la banda presidencial del CODOPENF, impuesta por la saliente presidenta de la organización, maestra Berta de la Cruz, la nueva presidenta del gremio sostuvo que ya no representaba a la plancha que encabezó, sino a todas las enfermeras y enfermeros.

Dijo que pondrá todo su empeño en preservar las conquistas y los derechos laborales obtenidos y en lograr que se reconozcan y respeten las capacidades y la profesionalización del sector.

Al ponderar el trabajo y sacrificio de las enfermeras y enfermeros en los centros asistenciales del país, Cordero afirmó que el gran compromiso frente al pueblo es mejorar y optimizar los servicios hospitalarios que se prestan a la población.

Precisó que defenderá los programas de pensión y jubilación de todo el personal de enfermería que presta servicios en diferentes entidades públicas y que, desde el CODOPENF, fortalecerá las jornadas educativas, científicas y de profesionalización.

Asimismo, anunció que el gremio mantendrá una relación constructiva y de respeto con el Gobierno central, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud (SNS) y las demás organizaciones de enfermería del país.

PROCESO ELECTORAL

Un total de 5,738 colegiados, entre enfermeras y enfermeros, estaban habilitados para votar, de los cuales 3,542 ejercieron el sufragio en todo el país. Nueve votos fueron anulados y dos observados, informó la presidenta de la Comisión Electoral Nacional (CEN), licenciada Nilka Bautista, en el informe final del organismo.

En los comicios celebrados el pasado 30 de septiembre en todas las filiales del CODOPENF y en los centros de votación instalados en los distintos hospitales de las provincias y regiones del país, la plancha No. 1, encabezada por Martha Cordero, obtuvo 1,642 votos; la No. 3, liderada por la licenciada Maritza Peña, 1,203 votos; y la plancha No. 2, presidida por la licenciada Ana Linares, 747 votos.

Integran además la Comisión Electoral las licenciadas Mercedes Rodríguez, vicepresidenta; Rafaela Berigiete, tesorera; Judy Suero, secretaria; y Ángela Volquez, vocal.

El acto fue dirigido por el locutor y veterano maestro de ceremonias Jewel Bautista.