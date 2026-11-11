Marte y Lao ganan premios al Pelotero Estrella de la Semana

osé Marmolejos al momento de recibir su reconocimiento como Pelotero Estrellavde la Semana anterior

SANTO DOMINGO.– Noelvi Marte, de los Gigantes del Cibao, y Sauryn Lao, de los Leones del Escogido, fueron seleccionados como los jugadores más destacados de la semana en la premiación «El Pelotero Estrella de la Semana», correspondiente al campeonato de béisbol profesional dominicano 2026-2027.

Marte fue escogido como Pelotero Ofensivo de la Semana, mientras que Lao obtuvo el reconocimiento como Lanzador de la Semana, durante la ceremonia celebrada este lunes al mediodía en SuperBets.

MARTE DOMINA LA OFENSIVA

El jardinero de los Gigantes del Cibao recibió 22 votos de los periodistas deportivos que cubren el torneo, frente a uno de Francisco Urbáez y dos votos compartidos entre Vidal de Brujan y Robert Moore.

Durante cinco partidos, Marte agotó 19 turnos oficiales, conectó nueve imparables, incluidos cuatro dobles y tres cuadrangulares, remolcó siete carreras y registró promedio de bateo de .474. También se robó dos bases.

Su porcentaje de embasarse (OBP) fue de .474 y su OPS alcanzó 1.632, estadísticas que respaldaron su elección.

LAO BRILLA DESDE EL MONTÍCULO

Por su parte, Sauryn Lao fue reconocido como Lanzador de la Semana tras conseguir una victoria en una destacada presentación.

El serpentinero de los Leones del Escogido trabajó seis entradas, permitió cuatro imparables, ponchó a tres bateadores y no concedió carreras, para una efectividad de 0.00.

Además, registró un WHIP de 0.67 y limitó a los bateadores contrarios a un promedio de .182.

RECONOCEN A HÉCTOR J. CRUZ

La premiación también reconoció la trayectoria del destacado periodista deportivo Héctor J. Cruz, editor deportivo del periódico Listín Diario, por sus aportes a la difusión y desarrollo del béisbol dominicano.

Cruz estuvo representado en la ceremonia por el periodista Neftalí Ruiz.

Previamente, fueron premiados José Marmolejos y Jean Carlos Mejía, quienes habían resultado ganadores en la entrega de la semana anterior.

TRANSMISIÓN POR TORA TV

La actividad es organizada por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD), presidida por Américo Celado, bajo la coordinación de Franklin Núñez y Frank de la Cruz. Su sede oficial es SuperBets, ubicada en la avenida 27 de Febrero esquina Tiradentes.

La ceremonia de esta semana fue transmitida en directo por Tora TV, a través de los canales 69 de Claro, 28 de Aster y 29 de Wind Telecom.

Claudia Pérez, presidenta de esa plataforma televisiva, informó que el espacio será transmitido en vivo todos los lunes a través de sus diferentes plataformas y aseguró que sus medios estarán disponibles para respaldar las actividades deportivas.

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