Marmolejos y Mejía ganan el Pelotero Estrella de la Semana

Américo Celado, presidente de la ACD y Cristal Briceño, encargadas de negocios de Súper Bets, reconocen a Leo Corporán, Israel Alcántara y Albert Abreu.

SANTO DOMINGO.– El inicialista José Marmolejos, de los Leones del Escogido, y el lanzador Juan Carlos Mejía, de los Tigres del Licey, fueron seleccionados como los jugadores más destacados de la semana en la premiación «El Pelotero Estrella de la Semana», organizada por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD).

Marmolejos obtuvo el reconocimiento como Pelotero Ofensivo de la Semana, al recibir 23 votos, frente a cuatro de Vidal Bruján, compañero de equipo, y uno de Deivinson de los Santos, de los Gigantes del Cibao.

En cinco partidos, Marmolejos agotó 19 turnos, conectó siete imparables, incluidos tres dobles y dos cuadrangulares, remolcó cinco carreras y anotó cuatro. Registró promedio de bateo de .368, porcentaje de embasarse de .478 y OPS de 1.320.

MEJÍA DOMINÓ DESDE EL MONTÍCULO

Juan Carlos Mejía fue escogido Lanzador Estrella de la Semana con 22 votos. Robinson Martínez, del Escogido, recibió tres; Spencer Bivens, de las Estrellas Orientales, dos, y Kelly Austin, también de los Leones, uno.

El relevista del Licey participó en cuatro partidos, lanzó cuatro entradas sin permitir imparables, ponchó a cuatro bateadores y consiguió igual número de salvamentos. Terminó con efectividad de 0.00, WHIP de 0.50 y promedio de bateo de la oposición de .000.

RECONOCEN A CORPORÁN Y ALCÁNTARA

Durante la ceremonia también fueron reconocidos el veterano periodista deportivo Leo Corporán y el exjugador de los Tigres del Licey Israel Alcántara, por sus aportes al béisbol dominicano.

El presidente de la ACD, Américo Celado, encabezó la actividad junto a representantes de Súper Bets, sede oficial de la premiación, coordinada por el periodista Franklin Núñez.

Asimismo, Celado expresó las condolencias de la entidad al periodista deportivo Hugo López Morrobel por el fallecimiento de su esposa.

La próxima entrega de la premiación será realizada el martes, debido a que el lunes 9 de noviembre será feriado.

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