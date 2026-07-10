Mario Bonilla asume dirección de APROCOVICI 2026-2028

Integrantes de la nueva directiva de APROCOVICI para el período 2026-2028.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI) juramentó su nueva Junta Directiva para el período 2026-2028, encabezada por el ingeniero Mario Bonilla.

Completan la nueva junta directiva los vicepresidentes Raymel Infante, Pedro Jiménez y Andrés Torres; Yosua Gómez Escuder, secretario; Ricardo Carusso, tesorero; y como vocales Cándido Parra, Eligio Cerda, Diosmely Tejada, Oliviert Flambert y Víctor Collado.

COMPROMISO CON EL PLAN SANTIAGO CIUDAD VIVA 2035

El nuevo titular de la entidad se comprometió a fortalecer el desarrollo urbano ordenado, la promoción de viviendas y el crecimiento sostenible del sector construcción.

El alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez, tomó el juramento al nuevo equipo directivo, que reafirmó su respaldo al desarrollo del proyecto “Plan Santiago Ciudad Viva 2035”.

El mismo está orientado a promover una ciudad más sostenible, con equilibrio territorial, oportunidades económicas y mejores condiciones de vida para sus habitantes.

RECONOCIMIENTO A GESTIÓN ANTERIOR

Durante el acto fue reconocida la labor del presidente saliente, Sandy Rodríguez, cuya gestión de dos años impulsó una etapa de transformación institucional mediante iniciativas que fortalecieron la participación del sector privado, académico y gubernamental.

Entre los principales logros alcanzados figuran la primera Feria de la Construcción organizada por APROCOVICI, la firma del Pacto por una Mejor Ciudad y la creación del Diplomado en Desarrollo Inmobiliario.

COMPROMISO CON LA INNOVACIÓN Y LA VIVIENDA

Mario Bonilla destacó que la nueva directiva dará continuidad a los proyectos institucionales, con énfasis en capacitación, innovación, sostenibilidad, cooperación público-privada y defensa de los intereses del sector construcción.

Afirmó que APROCOVICI continuará promoviendo iniciativas que impulsen el desarrollo del Cibao y del país, mediante políticas y proyectos que favorezcan el acceso a viviendas de calidad y el crecimiento organizado de las ciudades dominicanas.

an/am