Marileidy Paulino destaca papel del deporte en las FFAA y la PN

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SANTO DOMINGO. – La campeona mundial de los 400 metros planos, Marileidy Paulino, destacó la importancia del deporte en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, al considerar que estos espacios contribuyen al desarrollo de atletas y ofrecen oportunidades para demostrar su talento.

La velocista dominicana, oriunda de Don Gregorio, Nizao, afirmó que su propia trayectoria constituye un ejemplo de cómo el respaldo de las instituciones militares puede contribuir al crecimiento de los deportistas.

LOS JUEGOS COMO PLATAFORMA DE DESARROLLO

Paulino definió los Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como unas «Olimpiadas nacionales», al señalar que en estas competencias participan atletas que, aunque no siempre tienen la oportunidad de competir internacionalmente, pueden demostrar sus capacidades y compartir con deportistas que representan al país en escenarios extranjeros.

La atleta ofreció estas declaraciones antes del acto protocolar en el que realizó el disparo de honor para dejar inauguradas las competencias de atletismo de los XXIX Juegos Deportivos Interacademias para Cadetes y Guardiamarinas 2026.

PRESENCIA DE AUTORIDADES Y ATLETAS

En la actividad participaron el comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, mayor general piloto Emmanuel Marcelino Souffront Tamayo; el viceministro para Asuntos Militares, mayor general Delio Buenaventura Colón Rosario, ERD, y el mayor general piloto Rafael Antonio Alegría Arias, presidente de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

También estuvo presente la velocista Linanyi Alonzo, ganadora de la medalla de oro en los 100 metros planos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados este año.

Paulino y Alonzo compartieron con el público y con los futuros oficiales de las instituciones militares y policiales que participan en las competencias.

LLAMADO A COMPETIR CON GALLARDÍA

Paulino exhortó a los cadetes y guardiamarinas a competir con gallardía, disciplina y entrega, y a dar lo mejor de sí en cada una de las pruebas.

Los juegos están dedicados al general de brigada retirado Persio Romeo Lugo Lugo, del Ejército de República Dominicana, como reconocimiento a su trayectoria.

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