Marileidy Paulino avanza a la final del Mundial de Atletismo

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BUDAPEST, Hungría.- La dominicana Marileidy Paulino avanzó este viernes a la final de los 400 metros del Campeonato Mundial de Atletismo Ultimate, tras imponerse en su serie semifinal con tiempo de 49.58 segundos, el mejor registro de la jornada en esta fase de la competencia.

Paulino disputará este sábado, a las 12:08 de la tarde, la final por el título mundial y el premio económico de 150,000 dólares, en un evento que reúne a destacados atletas internacionales.

La campeona mundial y olímpica protagonizó una exigente carrera en la que tuvo que remontar en los metros finales. La bahreiní Salwa Eid Naser y la jamaiquina Nickisha Pryce dominaron buena parte de la prueba, pero la dominicana aceleró en la recta final para asumir el primer puesto.

Naser terminó segunda con 49.67 segundos, Pryce ocupó la tercera posición con 49.72 y la cubana Roxana Gómez cruzó la meta en 50.34.

“Me encanta competir y esta temporada lo he demostrado al mundo”, expresó Paulino después de la carrera.

ENTRE LAS FAVORITAS

El tiempo de 49.58 segundos convirtió a Paulino en la atleta con el mejor registro de los dos heats semifinales, resultado que la coloca entre las principales candidatas para conquistar el título del novedoso Campeonato Mundial de Atletismo Ultimate.

Las restantes clasificadas a la final son la noruega Henriette Jaeger, quien marcó 49.54 segundos; la neerlandesa Lieke Klaver, con 49.76; la estadounidense Aaliya Butler, con 49.82, y la chilena Martina Weil, con 50.32.

BUDAPEST, UN LUGAR ESPECIAL

La capital húngara representa un escenario especial para Paulino, ya que fue allí donde conquistó el título mundial de los 400 metros en 2023.

La velocista dominicana recordó aquella actuación y reveló que mantiene como objetivo personal bajar de los 48 segundos.

“Corrí en 48.76 aquí en Budapest, pero mi sueño es bajar de los 48 segundos. Estoy entrenando duro para lograrlo”, manifestó.

Paulino también elogió la organización del Ultimate Championship y el ambiente generado por los aficionados durante las competencias.

“Competir aquí en el Ultimate Championship ya ha sido una experiencia increíble; la presentación del evento es única y el público marca una gran diferencia. Para organizar un evento como este, es fundamental atraer al público”, sostuvo.

La dominicana regresará este sábado a la pista con la posibilidad de sumar otro título internacional a su palmarés y convertirse en la campeona de la primera edición de este novedoso formato competitivo.

of-am