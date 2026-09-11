Mariano Abreu presentó su novela “El Código de la Huella”

El autor de la novela junto personalidades de diferentes ámbitos que asistieron al acto.

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SANTO DOMINGO.- El comunicador y consultor de imagen pública Mariano Abreu puso en circulación su nueva obra, “El Código de la Huella”, durante un acto celebrado en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

A diferencia de Imarcalogía, su primer libro, de carácter teórico y metodológico, El Código de la Huella lleva las herramientas de la marca personal a una narrativa de ficción empresarial de 250 páginas.

UNA NOVELA SOBRE EL ENTORNO EMPRESARIAL

A través de seis historias, la obra aborda situaciones vinculadas con el liderazgo, la gestión de crisis, la resolución de conflictos y la proyección profesional.

Uno de los relatos presenta a Julián, un colaborador eficiente cuyos logros son atribuidos a su gerente, Ricardo, reflejando las dificultades de profesionales capacitados para posicionar adecuadamente sus aportes.

HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN

Cada capítulo concluye con un “Test de Auditoría de Huella”, diseñado para que el lector evalúe su desempeño, detecte oportunidades de mejora y lleve los aprendizajes a su entorno profesional.

Durante el acto, Abreu explicó que la obra reúne más de 20 años de experiencia en consultoría de imagen y capacitación ejecutiva, y está dirigida a directivos, profesionales, emprendedores y estudiantes universitarios.

El libro está disponible en Librería Cuesta, Librería Santuario y Amazon.

Abreu es presidente y CEO de Imagen Pública Consulting, creador del método Imarcalogía y cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en comunicación, marketing corporativo y consultoría de imagen.

La actividad contó con la participación del analista y comunicador Ricardo Nieves, quien presentó la obra; el periodista Salvador Sánchez, autor del prólogo; el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio.

También la líder juvenil Valerie Díaz; la especialista en imagen personal Reyna Acosta, esposa del autor, y Mariano Abreu. La gala fue conducida por el comunicador Jesús Nova.

an/am