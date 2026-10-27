María Trinidad Sánchez celebrará su primer Fashion Week

NAGUA.— La provincia María Trinidad Sánchez celebrará del 26 al 28 de noviembre la primera edición de MTS Fashion Week 2026, un evento que combinará moda dominicana e internacional, artesanía y turismo bajo la producción general de Carlos Machuca.
La propuesta tendrá como eje el concepto Lujo Tropical, inspirado en la identidad caribeña, los tejidos ligeros y las tendencias de primavera-verano 2027.
El Hotel Boutique del Lago, en Nagua, será la sede principal de las pasarelas y actividades. Cabrera y Río San Juan también acogerán encuentros para diseñadores e invitados especiales.
La programación incluirá seis bloques de desfiles durante tres jornadas, con 15 participaciones previstas entre diseñadores y firmas. Entre los talentos confirmados figuran Rafael Rivero, Nina Vásquez, Noel Newman, Joel Reyes, Georgie de Mata, Endry Mendoza, Erick Lemos y Manuel Febrillet, así como el dúo mexicano Víctor y Jessi.
El diseñador Wilson Alcequiez, oriundo de Cabrera, abrirá las pasarelas, mientras que Carlos De Moya, dominicano radicado en Estados Unidos, tendrá a su cargo el cierre. Sócrates McKinney dirigirá los desfiles.
El encuentro también integrará modelos, artesanos y emprendedores de la provincia, con espacios para exhibir y comercializar sus productos. Entre las iniciativas figura MTS Fashion Gallery, concebida como una plataforma para conectar a los creadores con el público.
La agenda incluirá conferencias, conversatorios, activaciones de marcas, experiencias gastronómicas y turísticas, además de actividades de intercambio profesional.
Con esta primera edición, los organizadores buscan posicionar a María Trinidad Sánchez como destino de moda y proyectar sus atractivos naturales y culturales a través de una plataforma que vincula creatividad, identidad y desarrollo turístico.
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