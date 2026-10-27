María Trinidad Sánchez celebrará su primer Fashion Week

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NAGUA.— La provincia María Trinidad Sánchez celebrará del 26 al 28 de noviembre la primera edición de MTS Fashion Week 2026, un evento que combinará moda dominicana e internacional, artesanía y turismo bajo la producción general de Carlos Machuca.

La propuesta tendrá como eje el concepto Lujo Tropical, inspirado en la identidad caribeña, los tejidos ligeros y las tendencias de primavera-verano 2027.

El Hotel Boutique del Lago, en Nagua, será la sede principal de las pasarelas y actividades. Cabrera y Río San Juan también acogerán encuentros para diseñadores e invitados especiales.

La programación incluirá seis bloques de desfiles durante tres jornadas, con 15 participaciones previstas entre diseñadores y firmas. Entre los talentos confirmados figuran Rafael Rivero, Nina Vásquez, Noel Newman, Joel Reyes, Georgie de Mata, Endry Mendoza, Erick Lemos y Manuel Febrillet, así como el dúo mexicano Víctor y Jessi.

El diseñador Wilson Alcequiez, oriundo de Cabrera, abrirá las pasarelas, mientras que Carlos De Moya, dominicano radicado en Estados Unidos, tendrá a su cargo el cierre. Sócrates McKinney dirigirá los desfiles.

El encuentro también integrará modelos, artesanos y emprendedores de la provincia, con espacios para exhibir y comercializar sus productos. Entre las iniciativas figura MTS Fashion Gallery, concebida como una plataforma para conectar a los creadores con el público.

La agenda incluirá conferencias, conversatorios, activaciones de marcas, experiencias gastronómicas y turísticas, además de actividades de intercambio profesional.

Con esta primera edición, los organizadores buscan posicionar a María Trinidad Sánchez como destino de moda y proyectar sus atractivos naturales y culturales a través de una plataforma que vincula creatividad, identidad y desarrollo turístico.

dh/am