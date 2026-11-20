SANTO DOMINGOS.- La exvicepresidenta de la República Margarita Cedeño manifestó su solidaridad con la actual vicepresidenta, Raquel Peña, en medio de las críticas que ha recibido dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por sus aspiraciones presidenciales para 2028.

Cedeño, dirigente del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), expresó su respaldo pese a las diferencias partidarias y defendió el derecho de las mujeres a desarrollar sus proyectos políticos sin recibir descalificaciones personales.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, recordó que ambas comparten la experiencia de haber ocupado la Vicepresidencia y conocen las exigencias personales y familiares que implica esa responsabilidad.

«Pero también sé muy bien lo que significa ser mujer y tener que enfrentar críticas, ataques y situaciones que vienen de quien menos esperamos y que son las que más nos duelen», escribió.

La exfuncionaria sostuvo que las diferencias políticas deben expresarse con firmeza, pero sin cuestionamientos personales ni la necesidad de contar con privilegios o padrinos para avanzar.

«Podemos defender nuestras posiciones con firmeza sin perder el respeto por quienes piensan distinto, y mucho menos convertir las aspiraciones legítimas de una mujer en motivo de descalificación o cuestionamiento personal», agregó.

Su pronunciamiento se produce en medio de la controversia interna del PRM, luego de que Milagros Ortiz Bosch cuestionara la experiencia política de Peña para competir por la candidatura presidencial.

La vicepresidenta también denunció una supuesta campaña de descrédito en su contra, que calificó de «despiadada, sucia y grosera».

Cedeño concluyó su mensaje con una expresión de respaldo a Peña y a las mujeres que participan en política: «Adelante Raquel, adelante mujeres. ¡Ni un paso atrás!».

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