Marco Rubio presiona a Bukele sumarse a EEUU contra Cuba

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San Salvador, 13 oct (Prensa Latina) El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, presionó hoy al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a sumarse a su Gobierno para promover «prioridades compartidas» en las Naciones Unidas, entre las cuales figura Cuba.

El llamado de Rubio a Bukele ocurre a pocos días que Cuba presente ante la Asamblea General de Naciones Unidas su informe anual «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba» texto que durante más de 30 años ha sido respaldado por abrumadora mayoría de los países.

Según las cifras oficiales del 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, los perjuicios provocados por el cerco estadounidense ascendieron a ocho mil 83 millones 300 mil dólares a precios corrientes.

INFRAESTRUCTURA LIBRE DE INFLUENCIAS EXTRANJERAS MALIGNAS

Tal situación se agravó aún más luego que el presidente estadounidense, Donald Trump, emitiera la Orden Ejecutiva núm. 14380 este 29 de enero, y otras sucesivas medidas coercitivas unilaterales bajo su amparo que buscan asfixiar económicamente al país y constituyen un castigo colectivo al afectar a toda la población.

A inicios de septiembre la Relatora Especial de la ONU, Zaina Jallad, presentó un informe ante Consejo de Derechos Humanos en el cual describió que las medidas tienen un efecto devastador en toda la población cubana.

Especialmente en las mujeres, niños, personas mayores, personas con discapacidad y personas con enfermedades crónicas, precisó el texto.

Por otra parte, Rubio discutió con el presidente salvadoreño sobre mantener la infraestructura crítica, incluidos los puertos, segura y libre de «influencias extranjeras malignas».

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