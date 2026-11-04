Federación de Boxeo anuncia torneos nacionales en Boyá

Franklin De la Mota, viceministro de Deportes y presidente del Comité Organizador, ofrece detalles de los torneos, acompañado, desde la izquierda, por Primitivo Cadete, Fausto Severino, José Severino y Armando Hernández.

SANTO DOMINGO.– La Federación Dominicana de Boxeo (FEDOBOXA) anunció la celebración simultánea de sus torneos nacionales élite y juvenil, programados del 25 al 29 de noviembre en el polideportivo doctor Fidel Mejía, de Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata.

Los detalles de ambas competencias fueron ofrecidos durante una concurrida rueda de prensa celebrada en el Salón de Conferencias de la Federación Dominicana de Boxeo, ubicado en el coliseo Carlos «Teo» Cruz.

El doble campeonato reunirá a destacados exponentes del pugilismo nacional, incluyendo atletas de la selección dominicana y boxeadores que representaron al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

IMPULSO AL BOXEO DOMINICANO

Durante el encuentro con la prensa, Franklin De la Mota, viceministro de Deportes y presidente del Comité Organizador, destacó la importancia de ambos torneos para el desarrollo y fortalecimiento del boxeo nacional.

«Este torneo representa una vitrina excepcional para nuestro talento de alto rendimiento y reafirma el compromiso de impulsar una disciplina que tantas glorias nos ha dado, contando con nuestros atletas que recientemente brillaron en los Juegos de Santo Domingo 2026», expresó De la Mota.

Por su parte, Primitivo Cadete, presidente de la Asociación de Boxeo de la provincia Monte Plata y miembro del Comité Ejecutivo de FEDOBOXA, resaltó la importancia de incorporar la categoría juvenil a la programación.

«Además de la categoría élite, celebraremos con gran entusiasmo el Torneo Nacional Juvenil en Sabana Grande de Boyá. Esto garantiza una plataforma completa de desarrollo, donde la gran familia del boxeo dominicano se dará cita para ver el futuro y el presente de nuestra disciplina en un ambiente de alta competitividad», manifestó Cadete.

EVALUACIÓN DE LOS ATLETAS

En tanto, el entrenador de la selección nacional, Armando Hernández, subrayó el valor estratégico de estas competencias para los integrantes de la preselección dominicana.

Explicó que los torneos servirán como fogueo competitivo y permitirán acumular puntos importantes de cara a la conformación definitiva de los equipos nacionales. Asimismo, indicó que los combates serán fundamentales para evaluar el nivel técnico y las condiciones de los pugilistas.

AMPLIO RESPALDO INSTITUCIONAL

Los organizadores destacaron que la realización de ambos campeonatos cuenta con el respaldo de instituciones públicas y empresas privadas comprometidas con el desarrollo deportivo.

Entre los patrocinadores y colaboradores figuran el Ministerio de Deportes (MIDEREC), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste), los Comedores Económicos del Estado, el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), la Cooperativa de Servicios Múltiples de La Candelaria y el diputado John Contreras, entre otras entidades.

Con la participación de las principales figuras del boxeo dominicano, las nuevas promesas juveniles y el respaldo de diversos sectores, Sabana Grande de Boyá se prepara para convertirse en escenario de una de las principales citas del pugilismo nacional en el cierre de 2026.

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