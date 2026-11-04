Escogido, Águilas y Estrellas triunfan béisbol dominicano

SANTO DOMINGO.– Los Leones del Escogido, las Águilas Cibaeñas y las Estrellas Orientales salieron airosos en la jornada de este martes 3 de noviembre del torneo de béisbol otoño-invernal 2026-2027, al imponerse a los Toros del Este, los Tigres del Licey y los Gigantes del Cibao, respectivamente.

Los Leones derrotaron 6 carreras por 4 a los Toros del Este, mientras que las Águilas vencieron 8-3 a los Tigres del Licey. En el tercer encuentro de la cartelera, las Estrellas superaron 5-3 a los Gigantes del Cibao.

ESCOGIDO SUPERA A LOS TOROS

En el Estadio Quisqueya Juan Marichal, los Leones consiguieron una importante victoria por diferencia de dos carreras frente a los Toros, para continuar su lucha por los primeros puestos de la clasificación.

El conjunto escarlata aprovechó su condición de local para imponerse en un partido en el que la ofensiva fue determinante para asegurar el triunfo.

ÁGUILAS DOMINAN AL LICEY

En el Estadio Cibao, las Águilas Cibaeñas desplegaron una ofensiva de ocho carreras para derrotar 8-3 a los Tigres del Licey, en uno de los resultados más destacados de la jornada.

El triunfo representa un importante impulso para el conjunto amarillo, que busca mejorar su posición en la tabla de clasificación.

ESTRELLAS VENCEN A LOS GIGANTES

Mientras tanto, las Estrellas Orientales se impusieron 5-3 a los Gigantes del Cibao en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

Los verdes aprovecharon su condición de dueños de casa para conseguir una victoria que fortalece sus aspiraciones de avanzar en la temporada.

La jornada dejó tres ganadores y movimientos importantes en la lucha por la clasificación del campeonato, que reúne a los seis equipos de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

POSICIONES

EQUIPO J G P PCT DIF 14 10 4 .714 – 14 9 5 .643 1 14 7 7 .500 3 13 6 7 .462 3.5 14 5 9 .357 5 13 4 9 .308 5.5

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