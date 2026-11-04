Reino Unido y RD exploran inversiones transición energía

El encuentro, denominado “Energías Renovables y Finanzas Verdes”, puso especial atención en la movilización de capital internacional y el desarrollo de proyectos sostenibles

LONDRES, REINO UNIDO.– La Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (BRITCHAMDR) reunió a representantes de los sectores financiero, empresarial y de infraestructura de ambos países para analizar oportunidades de cooperación e inversión dirigidas a acelerar la transición energética dominicana.

El encuentro, denominado “Energías Renovables y Finanzas Verdes”, puso especial atención en la movilización de capital internacional y el desarrollo de proyectos sostenibles, aprovechando el potencial del país, estimado en 9,000 megavatios (MW) de energía solar y 3,260 MW de generación eólica.

POTENCIAL DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Durante la apertura, Ryan Polanco, presidente de BRITCHAMDR, destacó la complementariedad entre ambas economías y señaló que el desarrollo del sector requiere inversiones en infraestructura, almacenamiento energético, mecanismos innovadores de financiamiento y alianzas internacionales.

La conferencia magistral estuvo a cargo de Rafael Velazco, fundador y director ejecutivo de RAVEZA, quien presentó los avances, desafíos y oportunidades de inversión del sector energético dominicano.

Velazco explicó que el país cuenta actualmente con 1,581 MW de energía solar fotovoltaica en operación, 483 MW de generación eólica, 623 MW hidroeléctricos y 30 MW de biomasa.

Asimismo, destacó los avances regulatorios impulsados entre 2023 y 2026 por la Superintendencia de Electricidad y la Comisión Nacional de Energía, particularmente en materia de interconexión, regulación de frecuencia y voltaje, y exigencias de almacenamiento mediante baterías.

FINANCIAMIENTO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La agenda incluyó el panel “Financiando la transición energética: inversión en energías renovables, finanzas verdes y proyectos de infraestructura energética entre el Reino Unido y la República Dominicana”, moderado por Jeremy Browne, director ejecutivo de Canning House.

En el debate participaron Roberto Herrera, experto energético de CEPSA; César Santos, fundador y socio director de Magnetar Global Partners; Biviana Riveiro, vicepresidenta ejecutiva de Fiduciaria Reservas; Ajay Chaudhary, gerente de desarrollo de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo y energía hidroeléctrica de Mott MacDonald, y Oliver Ballhatchet MBE, comisionado adjunto de Comercio para América Latina y el Caribe del Gobierno británico.

Los especialistas analizaron las condiciones necesarias para convertir el potencial energético dominicano en proyectos financiables, así como los mecanismos de distribución de riesgos y las oportunidades de participación de bancos, fondos de inversión y proveedores británicos.

También abordaron la modernización de las redes eléctricas, la integración de fuentes renovables y las tecnologías de almacenamiento como elementos fundamentales para fortalecer el sistema energético nacional.

EN EL MARCO DE LA SEMANA DOMINICANA

La actividad se celebró en el hotel The Dorchester, en Londres, como parte de la XII edición de la Semana Dominicana en el Reino Unido.

El encuentro contó con el patrocinio de INICIA, Grupo Estrella, Banco Popular Dominicano, EGE Haina, Refidomsa, AutoBritánica, United Petroleum, Rizek Abogados y WHA Seguros, además de la colaboración de The Caribbean Council y TIMM.

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