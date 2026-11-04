Jhonatan Liriano ingresa al PRM por el «bien común»

SANTO DOMINGO.– El dirigente político Jhonatan Liriano formalizó este domingo su ingreso al Partido Revolucionario Moderno (PRM), tras ser invitado por el presidente Luis Abinader a integrarse a una nueva etapa de crecimiento de la organización.

El vicepresidente ejecutivo del partido, Deligne Ascensión, tomó el juramento a Liriano en la Casa Nacional y le dio la bienvenida en nombre del mandatario.

“Con humildad y responsabilidad, entro al PRM a promover y defender la construcción de un país y un mundo mejor para todos, a impulsar el bien común”, expresó Liriano, quien señaló que ese principio constituye la esencia de los estatutos de la organización.

Liriano se formó políticamente en los movimientos sociales, la academia y el partido Frente Amplio. Participó en iniciativas como Marcha Verde, las movilizaciones por el 4 % para la educación y la defensa de Loma Miranda.

Fue fundador y coordinador del movimiento Bien Común, además de candidato a diputado por el Frente Amplio en la circunscripción 3 de la provincia Santo Domingo.

Es máster en Estudios Políticos y Electorales por la Universidad de Granada, España, y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). También cursa estudios de Alta Dirección Pública en Barna Management School y estudió Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Instituto José Martí, en Cuba.

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