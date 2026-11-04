Karate identifica a 108 atletas para integrar “Nido Talentos”

SANTO DOMINGO.– La Federación Dominicana de Karate (FEDOKARATE) identificó a 108 atletas que pasarán a formar parte del programa “Nido de Talentos”, una iniciativa orientada a descubrir, desarrollar y fortalecer las nuevas promesas de esta disciplina en República Dominicana.

La selección se produjo durante la celebración del Quinto Campeonato Nacional de los Resultados de las Copas Regionales, evento dedicado al ingeniero Ángel Acosta, presidente ad vitam de la Federación Dominicana de Karate.

La información fue ofrecida por el presidente de FEDOKARATE, profesor José Luis Ramírez (Borola), quien destacó el trabajo realizado por la Dirección Técnica de la entidad, así como por los presidentes y equipos técnicos de las asociaciones provinciales.

“Estos atletas iniciarán un proceso de preparación y seguimiento técnico con miras a fortalecer sus capacidades competitivas y proyectarlos hacia escenarios internacionales”, expresó Ramírez.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL PARA 2027

El dirigente federado explicó que durante tres días de intensas jornadas se evaluaron los talentos de ambas ramas, lo que permitió identificar a los deportistas con mayores condiciones para integrarse al programa.

Asimismo, señaló que FEDOKARATE tiene entre sus objetivos impulsar la participación de estos jóvenes en campeonatos internacionales durante 2027, como parte de su estrategia de desarrollo y crecimiento del karate dominicano.

Ramírez consideró que la selección representa un paso importante para garantizar la detección, preparación y formación de nuevos talentos que aseguren el futuro de esta disciplina.

“Seguimos construyendo el futuro de nuestro karate”, enfatizó.

En la actividad, el viceministro de Deportes, Franklin de la Mota, representó al Ministerio de Deportes.

ÁNGEL ACOSTA VALORA LOS NUEVOS TALENTOS

De su lado, el ingeniero Ángel Acosta agradeció la dedicatoria del campeonato y manifestó su satisfacción por la cantidad de jóvenes talentos identificados a partir de los resultados de las Copas Regionales.

“Estamos trabajando para que la transición de los equipos nacionales de karate, en las diferentes categorías, se produzca de manera natural. Por eso felicito a la Federación por esta visión”, expresó Acosta.

Durante el evento participaron más de 350 atletas, quienes también quedaron registrados en la base de datos de FEDOKARATE para futuros procesos de seguimiento y desarrollo deportivo.

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