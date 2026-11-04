PLD valora elección de nuevos jueces de la Suprema Corte

El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, valoró positivamente la selección de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura, y expresó su confianza en la elección.

Martínez calificó a los magistrados como profesionales del derecho con sólida formación, experiencia y trayectoria intachable, al tiempo que les deseó éxitos en sus nuevas funciones.

«Todo aquello que fortalezca que la justicia se ejerza con equilibrio, con ética, con transparencia, pero sobre todo con la absoluta aplicación de la Constitución y las leyes, merece nuestro reconocimiento», expresó el expresidente de la Cámara de Diputados.

Asimismo, aseguró que todavía quedan importantes desafíos en el sistema judicial dominicano. Sus declaraciones fueron ofrecidas antes de iniciar su encuentro «Café con Abel», junto a dirigentes peledeístas y comunitarios del sector Buena Vista, en Santiago.

Por su parte, José Dantés Díaz, secretario de Asuntos Jurídicos del PLD y miembro del Comité Político, reconoció la designación de Justiniano Montero como presidente de la SCJ y recordó que su incorporación a la alta corte se produjo durante la renovación de 2019, bajo el gobierno de Danilo Medina.

Dantés Díaz también destacó las designaciones de 2017, entre ellas las de Manuel Alexis Read Ortiz y Pilar Jiménez, así como la ratificación de Ramón Herrera Carbuccia y Francisco Jerez.

Sostuvo que esos procesos sentaron las bases de la actual Suprema Corte y contribuyeron a los avances institucionales alcanzados durante la presidencia de Luis Henry Molina.

«Reconocer lo que se hizo bien ayer no resta méritos a lo que se hace bien hoy», escribió en la red social X.