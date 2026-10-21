Marcel Piel Morena vuelve a Hard Rock con su Tour Bacharengue

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SANTO DOMINGO— La cantante dominicana Marcel Piel Morena regresará el próximo 26 de noviembre a Hard Rock Café Santo Domingo para presentar su espectáculo Tour Bacharengue: Thanksgiving 2.0 Edition, en lo que será su cuarta actuación en ese escenario.

El concierto, producido por Producciones Mar, está pautado para las 9:00 de la noche y coincidirá con la celebración del Día Nacional del Merengue, una fecha dedicada a exaltar uno de los principales géneros musicales de la República Dominicana.

La propuesta combinará merengue y bachata en un repertorio que incluirá los principales éxitos de la artista, quien estará acompañada de su propia banda durante la presentación.

Con este espectáculo, Marcel Piel Morena apuesta por una combinación de ritmos dominicanos y una puesta en escena centrada en su repertorio, en una nueva presentación ante el público de Hard Rock Café.

dh/am