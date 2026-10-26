Marcel Olivares y George Veras conquistan Cap Cana Golf Cup

-Jorge Subero Medina, presidente ejecutivo de Cap Cana y Héctor Baltazar, vicepresidente de operaciones y desarrollo, premian a Marcel Olivares y George Veras, ganadores overall del Cap Cana Golf Cup.

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CAP CANA, República Dominicana.– Los golfistas Marcel Olivares y George Veras conquistaron el mejor overall del Cap Cana Golf Cup 2026, al registrar 64 golpes netos durante la competición celebrada los días 23 y 24 de octubre en el campo Punta Espada, con la participación de más de 250 jugadores.

El tradicional torneo se desarrolló en el marco de la celebración del vigésimo aniversario de Punta Espada Golf Club, el primer campo de golf de Cap Cana y uno de los escenarios que han contribuido a posicionar a este destino dominicano en el ámbito internacional de este deporte.

La justa combinó dos jornadas de competencia y camaradería con un propósito benéfico, al respaldar la labor educativa de la Fundación Forjando un Futuro, organización que impulsa proyectos dirigidos a niños y jóvenes de comunidades de la zona.

GANADORES POR CATEGORÍAS

La competencia se disputó bajo la modalidad Scramble en parejas, con salidas por tee time, y contempló distintas categorías para los participantes.

En la categoría A, el primer lugar correspondió a Troy Farmer y Angelo Toscano, con 61 golpes netos. Ambar Lamba y Arun Lamba ocuparon la segunda posición, también con 61, mientras que Eric Shaw y Steve Nicklaus finalizaron terceros con 62 golpes.

En la categoría B, Tim Ford y Mary Ford se alzaron con el primer lugar al registrar 61 golpes netos. Carlos Alfaro y Juan Isidro García quedaron segundos, con 63, mientras que José Miguel Ureña y Víctor Sanz ocuparon la tercera posición, igualmente con 63.

En la categoría C, Leocadio Cruz y Juan Tomás Richiez conquistaron el primer lugar con 62 golpes netos. Baldir López y Leandro Rodríguez terminaron segundos, con 63, y Javier Baquero y Jorge García Lee alcanzaron el tercer puesto, también con 63 golpes.

En la categoría femenina, Cristina Pardo y Ja Elam se llevaron los máximos honores con 61 golpes netos.

PREMIOS ESPECIALES Y PREMIACIÓN

El torneo también reconoció el desempeño individual de los participantes mediante premios especiales. Marra Wilson resultó ganador del Closest to the Pin en el hoyo 7; Winner Ruiz obtuvo el premio Longest Drive en el hoyo 12, y Gt Nicklaus ganó el Closest to the Pin en el hoyo 16.

La entrega de premios estuvo a cargo de Jorge Subero Medina, presidente ejecutivo de Cap Cana, y Héctor Baltazar, vicepresidente de Operaciones y Desarrollo.

PUNTA ESPADA CELEBRA DOS DÉCADAS DE HISTORIA

La edición de 2026 sirvió para conmemorar los 20 años de Punta Espada, campo diseñado por el legendario golfista y arquitecto de campos Jack Nicklaus, cuyo trazado aprovecha el litoral caribeño y la topografía natural de Cap Cana.

Según los datos divulgados por los organizadores, Punta Espada ha figurado durante 11 años consecutivos como el campo número uno del Caribe y México en los rankings de la publicación especializada Golfweek, reconocimiento que ha contribuido a consolidar su posicionamiento regional.

La celebración del aniversario reafirma el papel del golf en el desarrollo deportivo, turístico y residencial de Cap Cana, destino que ha integrado esta disciplina entre los principales atractivos de su oferta internacional.

UN TORNEO CON PROPÓSITO SOCIAL

El Cap Cana Golf Cup constituye una de las iniciativas benéficas vinculadas a la Fundación Forjando un Futuro, entidad que promueve proyectos educativos en beneficio de niños y jóvenes de comunidades cercanas. La participación de los golfistas y los aportes relacionados con el evento contribuyen a respaldar esos programas.

El torneo contó con el patrocinio de Bestinpro, Cenetur, Gesproin 2034, Acuatur, Arcenio Gas, Gold Point, Cap Cana Real Estate, CCTEL, Reef & Golf, Max Corredores de Seguros, St. Regis, Inversiones Madux (Marina CC), García Armenteros y Taurus Security.

También recibió el apoyo de Hermida Developments, Grupo Romo, Wartsila, Banreservas, Idiliq Group (Wyndham), Petromóvil, Inversiones Aides, Garza Asesores, Banco BDI, Power Fit, Hyatt, Dreams Cap Cana, Secrets Cap Cana, Zoëtry Cap Cana, Sanctuary, Secrets & Dreams La Romana, Barceló, Marena, Luxury Electric Golf Car, Club Car, Scape Park, Sports City, El Dorado Park, Élite Tobacco Company, Noah Marina, Tan Resorts, Juanillo, Café Santo Domingo, Wilmore, Golf Style, Visión Art y Luciana Quiroja.

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