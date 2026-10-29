Marbete aumentó a 2,000 y 4,000 a partir de este jueves

La renovación del impuesto para el período 2026-2027 comenzará este jueves y se extenderá hasta el 31 de enero de 2027, informó la institución en un comunicado.La institución estima que el ajuste permitirá elevar la recaudación del impuesto de circulación vehicular de unos 3,525 millones de pesos a 4,700 millones durante la temporada 2026-2027, lo que supondría ingresos adicionales por 1,175 millones de pesos.

Para esta temporada están habilitados para renovar 2,136,468 vehículos.

El trámite podrá realizarse en 845 sucursales de 55 entidades financieras, así como en las colecturías de la DGII en Villa Vásquez, provincia de Montecristi, y Sánchez, provincia de Samaná.

La renovación también estará disponible a través del portal web de la institución y de la aplicación DGII Móvil hasta el 17 de enero de 2027.

La DGII recordó que quienes no renueven el marbete dentro del plazo establecido deberán pagar un recargo de 2,000 pesos.

Para los vehículos que no renovaron el impuesto correspondiente al período 2025-2026, la sanción asciende a 2,100 pesos, mientras que para los que mantienen pendientes períodos anteriores es de 3,100 pesos.