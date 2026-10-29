Marbete aumentó a 2,000 y 4,000 a partir de este jueves

Santo Domingo, 29 oct (EFE).- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) anunció este jueves un aumento de las tarifas del impuesto de circulación vehicular, conocido como marbete, que pasarán de 1,500 a 2,000 pesos para los vehículos fabricados hasta 2021 y de 3,000 a 4,000 pesos para los fabricados desde 2022.
Para esta temporada están habilitados para renovar 2,136,468 vehículos.
El trámite podrá realizarse en 845 sucursales de 55 entidades financieras, así como en las colecturías de la DGII en Villa Vásquez, provincia de Montecristi, y Sánchez, provincia de Samaná.
La renovación también estará disponible a través del portal web de la institución y de la aplicación DGII Móvil hasta el 17 de enero de 2027.
La DGII recordó que quienes no renueven el marbete dentro del plazo establecido deberán pagar un recargo de 2,000 pesos.
Para los vehículos que no renovaron el impuesto correspondiente al período 2025-2026, la sanción asciende a 2,100 pesos, mientras que para los que mantienen pendientes períodos anteriores es de 3,100 pesos.