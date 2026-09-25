Manny Machado mantiene a los Padres en buena posición en GL

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

LOS ÁNGELES.— Manny Machado conectó un jonrón e impulsó tres carreras, llevando a los Padres de San Diego a una victoria de 5-1 sobre los Dodgers de Los Ángeles, para así tomar posesión en solitario del primer lugar en la clasificación de comodines de la Liga Nacional.

La derrota puso fin a la racha de 11 victorias consecutivas en casa de los campeones de la División Oeste de la Liga Nacional e impidió que los Dodgers (97-61) aseguraran al menos el segundo puesto en la Liga Nacional y un pase directo a la segunda ronda de los playoffs. Para lograrlo, aún necesitan una victoria o una derrota de Atlanta.

Los Padres (88-70) no pudieron asegurar su tercer pase consecutivo a los playoffs, un récord para la franquicia, cuando Arizona venció a Colorado 5-3. Pero solo necesitan una victoria o una derrota de los Diamondbacks para asegurar su pase a la postemporada.

San Diego aventaja a Chicago (87-71) y a Filadelfia (87-71) por un juego en la lucha por el primer puesto de comodín de la Liga Nacional, un lugar que otorgaría la ventaja de jugar en casa durante toda una Serie de Comodines al mejor de tres partidos.

En su regreso tras salir de la lista de lesionados, Shohei Ohtani bateó de 1-4 con un sencillo, una base por bolas y dos ponches para Los Ángeles. Se ponchó con las bases llenas para finalizar la cuarta entrada. Su batazo largo al jardín central fue atrapado cerca de la pared al inicio de la octava entrada.

El abridor de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto (14-9), retiró a nueve de sus primeros 10 bateadores antes de que los Padres lo atacaran en la cuarta y quinta entrada de su última apertura de la temporada regular.

San Diego tomó la delantera 2-0 con un jonrón de Machado de 409 pies al jardín central que impulsó a Dustin Harris, quien había sido golpeado por un lanzamiento de Yamamoto al inicio de la cuarta entrada.

Los Dodgers se acercaron a 2-1 en la parte baja de la entrada cuando Teoscar Hernández anotó con un elevado de sacrificio de Tommy Edman en el primer lanzamiento del relevista David Morgan.

Los Padres ampliaron su ventaja a 4-1 en la quinta entrada gracias al segundo error de lanzamiento de la carrera de Yamamoto y al elevado de sacrificio corto de Machado.

El sencillo productor de Freddy Fermin en la novena entrada anotó a Samad Taylor, quien recibió base por bolas y robó la segunda y tercera base en lanzamientos consecutivos del relevista Blake Treinen, poniendo el marcador 5-1.

Bradgley Rodríguez (4-3) se llevó la victoria con dos entradas sin permitir carreras como relevista.

El abridor de San Diego, Robbie Ray, permitió una carrera y siete hits en 3 1/3 entradas, con dos ponches. El zurdo necesitó 70 lanzamientos para completar las tres primeras entradas.

of-am