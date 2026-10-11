MALTA: Reconocen a Frank Rainieri por aporte turismo RD

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MALTA.- El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) otorgó a Frank Rainieri el WTTC Icon Award por su papel en el desarrollo de Punta Cana y la consolidación de República Dominicana como uno de los principales destinos turísticos del mundo.

El empresario recibió el reconocimiento en el marco de la 26.ª Cumbre Mundial del WTTC en Malta, que reúne a más de 1.000 delegados, entre ellos más de 200 líderes globales del sector privado y público.

Desde 1969, Rainieri contribuyó a transformar Punta Cana en un destino turístico internacional.

Sus inversiones y liderazgo ayudaron a consolidar el turismo como uno de los sectores económicos más importantes de República Dominicana, que hoy recibe millones de visitantes al año y sostiene cientos de miles de empleos.

«Frank Rainieri es un verdadero pionero y líder del turismo. Su visión ayudó a crear un destino completo y demostró cómo los viajes y el turismo pueden transformar comunidades, generar oportunidades y contribuir a la prosperidad a largo plazo», declaró Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC.

Agregó que «el extraordinario éxito turístico de República Dominicana no sería lo que es hoy sin su liderazgo y compromiso. Su legado sigue inspirando a quienes desarrollan destinos y a los líderes del turismo de todo el mundo».