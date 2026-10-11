Zelenski dice cesará ataques solo si Moscú detiene ofensivas

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

KIEV.- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtió este domingo que Ucrania dejará de atacar las refinerías rusas solo si Moscú detiene sus ofensivas contra la infraestructura energética ucraniana.

La condición de reciprocidad surge frente a la presión de Donald Trump para frenar esa ofensiva.

«Ucrania estará dispuesta a dejar de atacar las refinerías de petróleo rusas si Rusia deja de atacar nuestra infraestructura energética. Cualquier medida de distensión debe ser recíproca y estar respaldada por garantías reales», sostuvo Zelenski en sus redes sociales.

El Ministerio de Defensa ruso informó que sus fuerzas atacaron un centro de datos en Kiev y dos buques de carga seca que navegaban hacia el puerto de Odesa.

Los ataques contra centros de datos y redes de telecomunicaciones provocaron interrupciones del servicio de internet en algunos operadores ucranianos.

Según Moscú, el centro «ATM Ukrsibbanka» era utilizado por el Ejército ucraniano para reunir y procesar información de inteligencia. También afirmó que los dos buques transportaban cargamentos militares hacia Odesa.

Zelenski vinculó el acuerdo sobre diésel ruso con el ataque lanzado por Rusia la madrugada del sábado contra edificios residenciales de Zaporiyia, que dejó 17 muertos, entre ellos tres niños, y 16 heridos.

«Hoy Rusia expresó su agradecimiento por el levantamiento de las sanciones a las exportaciones de diésel al lanzar cinco bombas guiadas contra edificios residenciales de Zaporiyia», escribió en X.

PRESIÓN DE TRUMP

La presión de Trump sobre Kiev coincidió con un entendimiento con Vladimir Putin para ampliar los envíos de combustible ruso a Estados Unidos y otros destinos.

El plan contemplaba una entrega inmediata de 300.000 toneladas de diésel, seguida por 500.000 en noviembre, un millón en una etapa posterior y otros tres millones en un plazo breve.

Trump aseguró que Putin «quisiera ver un acuerdo» sobre la guerra y acusó a Zelenski de impedirlo.

«A Rusia le gustaría llegar a un acuerdo, pero, por la razón que sea, Zelenski no quiere llegar a un acuerdo», declaró el sábado.

También pidió que Ucrania elija un nuevo mandatario dispuesto a negociar. «Es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente», sostuvo, y advirtió que Zelenski «más le vale que pare de una vez» los ataques contra infraestructura estratégica rusa.

El mandatario estadounidense aseguró que había autorizado a Kiev a actuar militarmente contra Moscú, con una restricción sobre instalaciones petroleras.

«Le dije que hiciera lo que quisiera contra Rusia, pero que no atacara las refinerías», afirmó.

Vinculó esos ataques con una escasez mundial de diésel. «Le dijimos: ‘Haz lo que quieras con Rusia, pero no ataques el gasóleo, porque hay un gran problema, una gran escasez’. ¿Y qué hace él? Va y ataca el gasóleo», cuestionó.

REACCIÓN DE LA UE

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, criticó el levantamiento de restricciones sobre el combustible ruso.

«La suspensión de las sanciones al diésel ruso proporciona a Moscú más ingresos para financiar la guerra. Este no es el momento de bajar la presión sobre Rusia, y Europa no lo hará», afirmó.